Захворювання викликає круглі гельмінти (паразитичних черв'яків, що мешкають в організмі людини) роду Dirofilaria.

У трьох жителів Києва зафіксували рідкісне паразитарне захворювання дирофіляріоз.

Про це прес-служба Державної установи "Київський міський центр по контролю і профілактиці хвороб Міністерства охорони здоров'я України" повідомила у Facebook.

Захворювання викликає круглі гельмінти (паразитичних черв'яків, що мешкають в організмі людини) роду Dirofilaria. Хвороба характеризується утворенням підшкірних вузлів або вузловими ураженнями легеневої паренхіми.

У Києві було зареєстровано 3 випадки захворювання людей на дирофіляріоз. За них - 2 мешканці Дарницького району та 1 мешканець Дніпровського району, 2 чоловіка та 1 жінка.

"Гельмінтів розміром 11,0, 7,0 та 12 см (фрагмент) було вилучено хірургічно з області лівого ока (у двох випадках), правої кісті (в одному випадку)", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожНаразі ПЛР-тестів в Україні вистачить на 3 місяці роботи - Кузін

Дирофіляріоз – як уникнути рідкісного захворювання

уникати укусів комарів;

засітчувати вікна;

застосувати репеленти, електрофумігатори з інсектицидними пігулками або рідинами, інсектицидні спіралі, які відлякують комах.

Автор: Денис Прядко