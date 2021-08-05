У трьох жителів Києва зафіксували рідкісне паразитарне захворювання дирофіляріоз.
Про це прес-служба Державної установи "Київський міський центр по контролю і профілактиці хвороб Міністерства охорони здоров'я України" повідомила у Facebook.
Захворювання викликає круглі гельмінти (паразитичних черв'яків, що мешкають в організмі людини) роду Dirofilaria. Хвороба характеризується утворенням підшкірних вузлів або вузловими ураженнями легеневої паренхіми.
У Києві було зареєстровано 3 випадки захворювання людей на дирофіляріоз. За них - 2 мешканці Дарницького району та 1 мешканець Дніпровського району, 2 чоловіка та 1 жінка.
"Гельмінтів розміром 11,0, 7,0 та 12 см (фрагмент) було вилучено хірургічно з області лівого ока (у двох випадках), правої кісті (в одному випадку)", - йдеться у повідомленні.
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Дирофіляріоз – як уникнути рідкісного захворювання
- уникати укусів комарів;
- засітчувати вікна;
- застосувати репеленти, електрофумігатори з інсектицидними пігулками або рідинами, інсектицидні спіралі, які відлякують комах.