У NASA розповіли, що комета розбилася на великі осколки ще в 1995 році.

В кінці травня Земля пройде крізь шлейф уламків комети. Через це вчені вважають, що також можливий метеоритний дощ.

Про це повідомляється на сайті NASA.

"У ніч з 30 на ранній ранок 31 травня Земля пройде крізь сліди уламків комети, яка розбилася, під назвою 73P/Швассмана-Вахмана, або SW3. Комета, що розбилася на великі уламки ще в 1995 році, досягне цієї точки своєї орбіти тільки в серпні", - розповіли в Національному управлінні з аеронавтики і дослідження космічного простору.

Вчені також уточнили, що можливий метеоритний дощ. Деякі уламки комети рухаються з досить великою швидкістю.

"Якщо метеоритний дощ все-таки станеться, тау-Геркуліди (потік уламків комети - УНІАН) будуть рухатися повільно за мірками метеорів — вони будуть слабкими", - додали в NASA.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в NASA показали, як виглядає Марс з близької відстані.

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