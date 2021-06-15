Це перший такий комп'ютер компанії IBM, представлений за межами США з процесором в 27 кубітів.

Американський концерн IBM розмістив у Німеччині найпотужніший комерційний квантовий комп'ютер в Європі.

Процедура запуску системи IBM Quantum System One відбулася в дата-центрі концерну в Енінгені 15 червня, повідомляє "Німецька хвиля".

У церемонії в заочному режимі взяли участь генеральний директор IBM Арвінд Крішна, канцлер Німеччини Анґела Меркель, а також представники Товариства імені Фраунгофера - найбільшого європейського об'єднання інститутів прикладних досліджень.

У своєму відеозверненні Меркель назвала квантовий комп'ютер "дивом техніки" і закликала докласти зусиль, щоб захистити місце Німеччини серед світових лідерів у сфері квантових технологій.

Читайте такожНімецькі вчені заявили про відкриття нового стану матеріїЗа її словами, йдеться про технологію майбутнього, за допомогою якої можна було б досягти проривів у медицині та дослідженні матеріалів, оскільки завдяки швидкості квантових комп'ютерів стали би можливими найскладніші обчислення. Меркель також заявила, що уряд виділить 2 млрд євро на просування технологій і має намір протягом двох років забезпечити виготовлення власного прототипу квантового комп'ютера.

"Створена на стику квантової науки, кріогенної інженерії, системної інженерії та промислового дизайну, IBM Quantum System One є першою в світі інтегрованою квантовою комп'ютерною системою", - зазначається на сайті IBM.

Це перший такий комп'ютер, представлений за межами США з процесором в 27 кубітів. У компанії вже заявили, що планують до 2023 року випустити в чотири рази потужніший квантовий комп'ютер.

У виробництві квантових комп'ютерів IBM конкурує з корпорацією Google, яка у вересні 2019 року повідомила про створення першого в світі 54-кубітного процесора. Він зміг за 3 хв 20 сек здійснити розрахунок, на який у найпотужнішого на той момент комп'ютера від IBM пішло би близько 10 тис. років.

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Автор: Тамара Отовська