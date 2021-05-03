Безпосередньо у Німеччині затримали трьох осіб, ще одного німецького громадянина затримали за міжнародним ордером у Парагваї.

У Німеччині та Парагваї було проведено низку обшуків і затримань у зв'язку з викриттям однієї з найбільших платформ дитячої порнографії у даркнеті під назвою Boystown.

Про це у понеділок, 3 травня, повідомили у німецькому Федеральному відомстві у кримінальних справах (BKA), передає DW.

За даними відомства, мережа налічувала понад 400 тисяч підписників. Обшуки пройшли у сімох місцях - у землях Північний Рейн-Вестфалія, Баварія та Гамбург.

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Безпосередньо у Німеччині затримали трьох осіб, ще одного німецького громадянина затримали за міжнародним ордером у Парагваї.

Трьох із затриманих підозрюють у адмініструванні порнографічної мережі. А затриманого з Гамбурга підозрюють в тому, що він був одним з найактивніших членів мережі, що з липня 2019 року опублікував у ній понад 3,5 тисячі матеріалів.

Усіх цих осіб затримали після обшуків у їхніх квартирах, які відбулися 14 та 15 квітня. З того часу вони перебувають під вартою. Чоловіка, заарештованого у Парагваї, найближчим часом мають видати німецьким правоохоронним органам.

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Автор: Денис Прядко