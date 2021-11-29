Вчені знайшли її в підземній споруді в околицях столиці Ліми.

Археологи в Перу виявили добре збережену мумію віком не менше 800 років.

Про це розповідається в сюжеті ТСН.

Вчені знайшли її в підземній споруді в околицях столиці Ліми. Тіло було в позі ембріона і обв'язане мотузками, а руки закривали обличчя. Поруч також знайшли керамічний посуд і залишки органіки, ймовірно, овочів.

Повідомляється, що муміфіковані останки належали людині, що належали культурі, яка розвивалася між узбережжям і горами південноамериканської країни.

За словами археолога Ван Дален Луна з державного університету Сан-Маркос, останки належать людині, яка жила у високогірних районах Анд, пише The Guardian.

"Головною особливістю мумії є те, що все тіло було пов'язане мотузками, а її руки закривають обличчя, що могло бути частиною місцевого похоронного обряду", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, у нижньоєгипетській мухафазі Дакахлія археологи виявили 110 поховань, що відносяться до епох додинастичного Єгипту і гіксоського панування. Пам'ятки культури додинастичного періоду датуються приблизно від 4000 до 3500-3400 років до нашої ери.

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Автор: Олег Давигора