Науковці відкрили безліч поховань додинастичного і гіксоського періодів.

У нижньоєгипетській мухафазі Дакахлія археологи виявили 110 поховань, що належать до епох додинастичного Єгипту і гіксоського панування.

Про знахідку розповіли в Міністерстві туризму і старожитностей країни, пише N+1.

Читайте такожАрхеологи знайшли в Єгипті найдавнішу у світі пивоварнюПам'ятки культури додинастичного періоду датуються приблизно від 4000 до 3500-3400 років до нашої ери. Тоді в дельті Нілу процвітала самобутня енеолітична культура Мааді-Буто.

У другій половині IV тисячоліття до нашої ери на поселення дельти Нілу поступово поширився вплив верхньоєгипетської культурної традиції, яка в період Накада III (близько 3200-3000 років до нашої ери), безпосередньо перед початком династичної епохи, остаточно витіснила місцеву культуру.

Однак до кінця епохи Середнього царства в Дельту потрапила велика кількість переселенців з Передньої Азії - гіксосів, а поява мобільних колісничих військ у жителів Сирії та Ханаану сприяла успіху військових вторгнень через Суецький перешийок. У середині XVII століття до нашої ери, під час чергового розпаду країни, відомого як другий перехідний період, гіксоські вожді заснували власну династію правителів і поширили свою владу на території Нижнього і середнього Єгипту.

В результаті розкопок, проведених єгипетською археологічною місією на місці стародавнього поселення в районі Ком аль-Хальджан у північно-східній частині дельти Нілу, науковці відкрили безліч поховань як додинастичного, так і гіксоського періодів. 68 виявлених могил датуються епохою Мааді-Буто, п'ять - періодом Накада III, і 37 - часом панування гіксосів.

Найдавніші поховання, що належать до культури Мааді-Буто, розташовані в овальних ямах, вирізаних у піщаному ґрунті. Люди були поховані у скорчених позах, головою на захід, найчастіше на лівому боці. В одній з могил археологи виявили останки немовляти та невеликий глиняний горщик, поховані в керамічній посудині.

Могили періоду Накада III також влаштовані у вигляді овальних поглиблень, але містять більше заупокійного інвентарю, що говорить про розвиток уявлень про загробне існування (можливо, під впливом Південної культурної традиції).

Читайте такожТисячолітні мумії фараонів "пройшлися" урочистим парадом у Єгипті (фоторепортаж)В одному з поховань науковці знайшли чашу з геометричним орнаментом і кілька кристалів антимоніту - сурм'яного блиску, що використовувався для виготовлення косметичної фарби. Дві могили були ретельно обмазані шаром глини, що може вказувати на вищий статус покійних.

Більшість поховань гіксоської епохи - 31 з 37 - є прямокутними ямами завглибшки від 20 до 85 сантиметрів. Померлих укладали також головою на захід, але у витягнутому положенні горілиць.

Похоронний інвентар - невеликі керамічні посудини - розташовували біля голови. В одній могилі була знайдена срібна сережка. Вчені також виявили характерне для гіксоського періоду поховання дитини в ханаанській амфорі, дві інших дитячих усипальниці були викладені цеглою.

Крім могильника, в Ком аль-Хальджан знайшли також крем'яні ножі, залишки печей і цегляної споруди, ювелірні прикраси та амулети з напівдорогоцінного каменю і фаянсу. Польові дослідження на території поселення ще триватимуть.

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Автор: Катерина Комолова