Машини патрулюватимуть людні місця і будуть шукати "небажану суспільну поведінку".

В Сінгапурі роботи в рамках випробувань почали патрулювати центральні людні вулиці і спостерігати за громадським порядком.

Як повідомляє Mothership, це спільний проект кількох державних агентств, який стартував з 5 вересня.

У патрулюванні буде використовуватися один або кілька роботів Xavier - вони будуть спостерігати за натовпами і шукати "небажану суспільну поведінку". Наприклад, куріння в заборонених для цього місцях, неправильне паркування велосипедів та порушення норм соціальної дистанції.

У разі виявлення порушень робот буде посилати інформацію в командний центр і, в залежності від сценарію, звертатися до порушника з повідомленням або попередженням.

Зазначається, що роботи Xavier здатні орієнтуватися в просторі без допомоги людини. Вони наділені камерами, що дають огляд на 360 градусів, можуть об'їжджати статичні і рухомі перешкоди, такі як пішоходи і транспорт.

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Дані з камер надходять в систему відеоаналізу на основі ШІ.

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Автор: Дмитро Захаров