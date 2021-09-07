В Сінгапурі роботи в рамках випробувань почали патрулювати центральні людні вулиці і спостерігати за громадським порядком.
Як повідомляє Mothership, це спільний проект кількох державних агентств, який стартував з 5 вересня.
У патрулюванні буде використовуватися один або кілька роботів Xavier - вони будуть спостерігати за натовпами і шукати "небажану суспільну поведінку". Наприклад, куріння в заборонених для цього місцях, неправильне паркування велосипедів та порушення норм соціальної дистанції.
У разі виявлення порушень робот буде посилати інформацію в командний центр і, в залежності від сценарію, звертатися до порушника з повідомленням або попередженням.
Зазначається, що роботи Xavier здатні орієнтуватися в просторі без допомоги людини. Вони наділені камерами, що дають огляд на 360 градусів, можуть об'їжджати статичні і рухомі перешкоди, такі як пішоходи і транспорт.
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Дані з камер надходять в систему відеоаналізу на основі ШІ.