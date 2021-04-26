У Сінгапурі медики виявили, що регулярне використання спрею для горла на основі йоду знижує ризик зараження COVID-19 більш ніж на 20%.
Дослідження було проведено групою науковців-клініцистів з Національної університетської системи охорони здоров’я Сінгапуру (NUHS), пише НВ з посиланням на місцеве видання Straits Times.
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Зразки крові були взяті в понад трьох тисяч чоловіків, яких помістили на карантин в гуртожиток в травні минулого року.
Учасники дослідження були розділені на п’ять груп, кожна з яких приймала протягом шести тижнів один з препаратів: вітамін C (Контрольна група), цинк і вітамін C, спрей для горла з йодом, гідроксихлорохін (протималярійний засіб).
Через шість тижнів були зібрані зразки крові і проаналізовано їх антитіла до Sars-CoV-2. Було виявлено, що 70% тих, хто приймав вітамін С, були інфіковані, також захворіли 46%, які приймали спрей на основі йоду, і 49% робочих в групі гідроксихлорохіну.
За результатами експерименту, прийом спрею для горла з йодом три рази в день або перорального препарату гідроксихлорохіну — противомалярійного препарату, один раз в день, знижує ймовірність зараження Sars-CoV-2, на 24%.
За словами науковців, перепрофілювання доступних існуючих ліків, таких як ліки з йодом і гідроксихлорохін, є практичним способом стримати поширення вірусу, особливо в регіонах, де лютує Covid-19.
Летальних випадків серед учасників дослідження не було зафіксовано, також ніхто не потребував госпіталізації через пневмонію.
Попри успішність лікування, науковці підкреслюють, що тільки масова вакцинація в усьому світі зможе ефективно зупинити вірус, і такі немедикаментозні втручання, як масковий режим і фізичне дистанціювання, є єдиними перевіреними заходами для зменшення ризику захворюваності.
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