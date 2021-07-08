Відеорезюме можна буде знайти в додатку з хештегом #TikTokResumes.

Платформа для створення коротких вірусних відео TikTok запустила в США пілотну програму TikTok Resumes, в рамках якої шукачі роботи можуть розміщувати свої відеорезюме. У рамках програми TikTok співпрацює з низкою великих роботодавців, таких як Target, Shopify і Chipotle.

Як наголошується в блозі TikTok, на платформі зростає кількість творчого контенту, присвяченого кар'єрному зростанню. У зв'язку з цим платформу хочуть розвивати в тому числі і як канал для пошуку роботи та найму співробітників.

Соцмережа домовилася про співпрацю з низкою найбільших роботодавців. Серед них - велика американська роздрібна мережа Target, IT-компанія Shopify і мережа ресторанів швидкого харчування Chipotle.

Відео резюме можна буде знайти в додатку з тегом #TikTokResumes, а також на окремому сайті www.tiktokresumes.com. Програма з прийому резюме діятиме з 7 по 31 Липня.

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Автор: Дмитро Захаров