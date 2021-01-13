Тільки схвалені підписники зможуть дивитися відео підлітка.

Сервіс коротких відеороликів TikTok ввів нові правила безпеки, спрямовані на захист підлітків. Тепер акаунти користувачів від 13 до 15 років за замовчуванням будуть приватними.

Читайте такожTikTok посилив батьківський контроль: що тепер можна заборонити дітямТільки схвалені підписники зможуть дивитися відео підлітка. Також для таких акаунтів буде відключена опція "пропонувати ваш обліковий запис іншим".

Тепер користувачі до 16 років зможуть вказувати, хто може залишати коментарі під їхніми відео — «друзі», або взагалі ніхто,— варіанту «всі» більше не буде. "Дуети" тепер можуть створювати користувачі тільки старше 16 років, а можливість робити дуети з відеороликами підлітків у віці від 16 до 17 років буде доступна тільки «друзям». На мобільний пристрій тепер можна буде завантажити ролики, створені користувачами старше 16 років. За замовчуванням можливість завантажувати відео для користувачів 16-17 років буде відключена, проте залишиться можливість включити її назад в налаштуваннях, передає kommersant.

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Автор: УНІАН