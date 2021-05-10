Експерти стверджують, що через цей випадок ціни на паливо, ймовірно, зростуть на 2-3%.

У США кібератаку на один з найбільших трубопроводів країни Colonial Pipeline пов’язують з Росією.

Про це пише CNN з посиланням на колишнього високопосадовця у сфері кіберзахисту.

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Про причетність DarkSide вже повідомлялося. Екс-посадовець стверджує, що ця злочинна група пов’язана з Росією, а всі її минулі атаки були націлені на неросійськомовні країни.

Зловмисники для викрадення даних використовували програми-вимагачі.

Що сталося

Через кібератаку на трубопровід Вашингтон був змушений оголосити надзвичайний стан, що передбачає, зокрема, відновлення транспортування палива шляхом залучення кораблів.

Трубопровід Colonial Pipeline забезпечує транспортування 2,5 мільйона барелів палива щодня, що складає 45% від усіх поставок дизелю, бензину й авіакеросину на Східному узбережжі

У неділю його повністю відімкнули через кібератаку. Фахівці досі працюють над відновленням роботи системи.

Експерти стверджують, що через цей випадок ціни на паливо, ймовірно, зростуть на 2-3%, але наслідки будуть гіршими, якщо процес відновлення займе більше часу.

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Автор: Яна Ставська