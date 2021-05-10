Хакери вимагають викуп, інакше дані опиняться в мережі.

Уряд США запровадив надзвичайний стан у зв’язку з масштабною кібератакою на один з найбільших трубопроводів в країні Colonial Pipeline.

Про це пише Bloomberg

Президент США Джо Байден може задіяти низку надзвичайних повноважень, щоби гарантувати поставки палива у великі міста й аеропорти на східному узбережжі.

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Федеральний уряд має право відмовитися від багатьох вимог, котрі регулюють склад бензину і навіть дозволити використання кораблів для перевезення палива й інших вантажів між американськими портами.

Трубопровід Colonial Pipeline забезпечує транспортування 2,5 мільйона барелів палива щодня, що складає 45% від усіх поставок дизелю, бензину й авіакеросину на Східному узбережжі, пише BBC

У неділю його повністю відімкнули через кібератаку. Фахівці досі працюють над відновленням роботи системи.

Транспортування палива тимчасово припинено 18 штатами.

Експерти стверджують, що через цей випадок ціни на паливо, ймовірно, зростуть на 2-3%, але наслідки будуть гіршими, якщо процес відновлення займе більше часу.

Джерела ЗМІ вважають, що трубопровід атакувало злочинне угрупування DarkSide, що проникла у мережу Colonia й викрала 100 ГБ даних.

Хакери вимагають викуп, інакше дані опиняться в мережі.

Наразі Colonial співпрацює з правоохоронними органами, експертами з кіберзахисту та Міністерством енергетики.

Зупинка системи відбулась у неділю ввечері. Хоча чотири її основні лінії залишаються в автономному режимі, кілька невеликих бічних ліній між терміналами й пунктами доставки вже не працюють.

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Автор: Яна Ставська