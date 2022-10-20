Гробницю знайшли в церкві, яку колись затопило Середземне море і на місці якої значно пізніше побудували іншу церкву.

Під час розкопок у стародавній церкві в Туреччині археологи виявили гробницю, яка належала Святому Миколаю.

Як пише Express, гробницю знайшли в церкві, яку колись затопило Середземне море і на місці якої значно пізніше побудували іншу церкву. Але після понад 1600 років археологам таки вдалося розкопати гробницю в колись затопленій церкві в містечку Демре в районі Анталії на півдні Туреччини.

Візантійська церква була побудована на давньому фундаменті первинної церкви і використовувалася православними християнами як місце поклоніння між 5-м і 12-м ст. Місце оточене статуями Святого Миколая.

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Експерти виявили залишки первинної церкви в 2017 році, провівши електронні дослідження, які показали прогалини між підлогою та землею. Мозаїка та кам’яна підлога під нею тоді допомогли привести експертів до первісної церкви, а нині – могили Святого Миколая.

Осман Еравсар, голова провінційної ради зі збереження культурної спадщини в Анталії, розповів: "Перша церква була затоплена з підняттям Середземного моря, а через кілька століть нагорі була побудована нова церква".

"Зараз ми дійшли до залишків першої церкви та підлоги, на яку ступав святий Миколай. Відкопано плитку підлоги першої церкви, по якій ходив святий Миколай", - сказав Еравсар.

Хто такий Святий Миколай

Святий Миколай жив між 270 та 343 роками нашої ери і відомий тим, що успадкував гроші, які роздав бідним.

Він був ранньохристиянським єпископом часів Римської імперії і також відомий як "Микола Чудотворець". Святий Миколай був також побожним християнином, який дотримувався вчення Ісуса про продаж усього мирського майна й допомогу бідним.

Хоча мало що відомо про Святого Миколая, проте його легенда про дарування подарунків була джерелом натхнення для Санта-Клауса.

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