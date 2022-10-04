За припущенням вчених, скарб був захований в 635 році, під час мусульманського завоювання цих місць.

Археологи знайшли в Ізраїль скарб, що складається з 44 візантійських монет з чистого золота, які датуються VII століттям нашої ери.

Скарб загальною вагою всього близько 170 грамів знайшли при розкопках в стародавньому місті Баніяс, повідомляє Бі-бі-сі.

За припущенням вчених, скарб був захований в 635 році, під час мусульманського завоювання цих місць.

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Як пояснила фахівець з монет з ізраїльського управління зі старожитностей доктор Габріела Бійовскі, деякі зі знайдених монет були викарбувані при візантійському імператорі Флавії Фоці (602-610 роки нашої ери), але більшість - при його наступнику Іраклії I.

"Легко уявити собі, як власник ховав свій статок, рятуючи його від війни, сподіваючись коли-небудь повернутися і знайти свої монети. Але заднім числом ми знаємо, що йому не пощастило", - прокоментував керівник розкопок Йоав Лерер.

Крім монет, археологи знайшли в цьому житловому кварталі стародавнього міста залишки будівель, каналів і водопровідних труб, бронзові монети і багато іншого.

Місто Баніяс

Місто Баніяс, або Панеяда займає особливе місце в християнстві, оскільки згідно з Євангеліями, саме тут Ісус сказав Петру: "На цій скелі (на цьому камені) споруджу Церкву свою".

Знахідки археологів

Знахідки археологів у всьому світі іноді вражають своїм значенням. Наприклад у вересні уряд Мексики оголосило про відкриття "вражаючого" археологічного пам'ятника - стародавнього міста. Експерти припускають, що це місто майя. На місці розкопок виявили більше 300 будівель, висота деяких з них перевищує 8 м. Нову археологічну зону називали Паамул II.

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