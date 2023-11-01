Письмена в ній покликані допомагати померлому в загробному житті.

Археологи, розкопуючи 3500-річне кладовище, виявили давньоєгипетську "Книгу мертвих", наповнену заклинаннями, які допоможуть померлим у загробному житті.

Як повідомляє Insider, сувій виявили на цвинтарі Туна аль-Гебель у центральному Єгипті. Його довжина приблизно від 43 до 49 футів (13-15 метрів - УНІАН).

За словами вчених, такі сувої були частиною поховань в Стародавньому Єгипті, а їх заклинання є формою надприродної "страховки подорожей" по загробному світу.

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Як повідомляється, сувій був не єдиним скарбом, знайденим на цьому місці, заснованому за часів Нового царства приблизно у 1550-1070 роки до нашої ери.

Археологи також знайшли мумії, які нібито належали високопоставленим чиновникам. Деякі з них все ще перебували в багато прикрашених кам'яних саркофагах в доброму збереженні. У їх число входить мумія Та-де-Іса, дочки первосвященика.

Під час розкопок також були виявлені рідкісні канопи з алебастру, які використовувалися для зберігання духовно важливих органів під час муміфікації, і тисячі амулетів.

Знайти примірник "Книги мертвих" - не така вже й рідкість, гововрят вчені. Однак дуже рідко можна знайти когось іншого в могилі, де був цей сувій.

На жаль, в знайденій "книзі" трохи інформації, проте вчені припускають, що це "велика і цікава знахідка".

"Книга мертвих" у Стародавньому Єгипті - що відомо

Подорож в загробний світ вважалася важкою. "Книга мертвих" містила набір інструкцій, щоб допомогти духу знайти шлях туди.

Подібні сувої були досить дорогими. Деякі писалися за шаблоном, щоб можна було просто додати ім'я померлого в порожнє місце. Але найбагатші люди могли вибрати, які заклинання вони хочуть включити, що зробило ці сувої унікальними.

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