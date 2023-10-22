Ця піраміда вважається однією з маловідомих, але сильно пошкоджених скарбів Єгипту.

Археологи виявили в піраміді єгипетського фараона Сахура ряд раніше невідомих складських приміщень. Вони допускають, що в них можуть зберігатися скарби древніх правителів.

В рамках проекту з реставрації єгиптологи під керівництвом Мохамеда Ісмаїла Халеда з Університету Юліуса-Максиміліана в Німеччині очистили внутрішні приміщення і стабілізували піраміду зсередини, запобігаючи її обваленню, пише Independent. При цьому вони виявили похоронні кімнати піраміди, які раніше були недоступні.

Нові знахідки, які ще не пройшли рецензування, проливають нове світло на архітектуру піраміди Сахура, який був другим царем п'ятої династії (2400 р. до н. е.) і першим, хто був похований у давньоєгипетському археологічному комплексі пірамід Абусір.

Відео дня

"Абусір - це назва комплексного поховання в Єгипті, в яке входять 19 пірамід і храмів, що тягнеться на західному березі Нілу від півдня плато Гізи до північного краю Саккари", - пояснили дослідники.

В ході реставраційних робіт археологи встановили початкові розміри передпокою, який був зруйнований через час. Протягом двох століть температура, вітряна погода, висока вологість та землетруси призвели до обвалення деяких частин піраміди. Сама піраміда вважається однією з маловідомих, але сильно пошкоджених скарбів Єгипту.

В рамках зусиль, що докладаються з 2019 року, єгиптологи замінили зруйновані стіни новими і продовжили розчищати сліди проходу, який, як вважалося, вперше виявили в 1836 році, але з тих пір він виявився завалений уламками і сміттям. Але дослідники виявили прохід і з'ясували, що він з'єднує до восьми комор, в яких може знаходитися давньоєгипетські похоронні меблі.

"Хоча північна і південна частини цих кімнат, особливо стеля і підлога, сильно пошкоджені, залишки початкових стін і частини підлоги все ще можна побачити", - поділилися подробицями вікриття археологи.

Крім того, вони вивчили інтер'єр цих складських приміщень, ретельно задокументувавши їх плани та розміри. Археологи намагалися знайти баланс між збереженням та презентацією під час розкопок, щоб переконатися, що структурна цілісність приміщень не пошкоджена, що робить їх доступними для подальшого вивчення та, можливо, для туристів.

Дослідники також використовували 3D-лазерне сканування для проведення детальних досліджень всередині піраміди, що дозволило скласти повну карту як зовнішніх областей, так і вузьких коридорів, а також внутрішньої кімнати.

"Відкриття і відновлення сховищ зробить революцію в поглядах на історичний розвиток пірамідальних структур і кине виклик існуючим парадигмам в цій сфері", - підкреслили науковці.

Єгипетські піраміди: новини

У 2021 році в тому ж місті Сохаг єгипетські археологи знайшли близько 300 стародавніх гробниць, висічених прямо в скелі.

А зовсім недавно археологи виявили розкішну давньоєгипетську гробницю, в якій було вино 5000-річної витримки. Вчені повідомили, що гробниця належала давно забутій жінці-фараону з першої династії.

Вас також можуть зацікавити новини: