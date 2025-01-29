Дослідники виявили, що папірус містив набір нотаток, які прокурор міг використовувати для підготовки до судового розгляду.

Дослідники розшифрували 1900-річний сувій, що описує напружений судовий розгляд під час римської окупації Ізраїлю.

Як пише Live Science, знахідка розкриває більше інформації про кримінальні справи того часу і дає відповідь на давнє питання про рабовласництво в регіоні.

У 2014 році дослідник зробив дивовижне відкриття: він знайшов найдовший грецький папірус, який коли-небудь знаходили в Іудейській пустелі.

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Документ був класифікований як написаний набатейською мовою, стародавнім арабським діалектом.

"Коли я побачила, що на ньому написано "набатейський", я вигукнула: "Для мене це грецька!", - сказала експертка з папірусу Ханна Коттон із Єврейського університету в Єрусалимі.

Зазначається, що протягом наступного десятиліття Коттон зібрала команду експертів для розшифровки 133-рядкового тексту, в якому детально описуються судові розгляди, коли регіон був провінцією Римської імперії. Робота її команди над документом була опублікована в журналі Tyche.

Дослідники виявили, що папірус містив набір нотаток, які прокурор міг використовувати для підготовки до судового розгляду перед римськими чиновниками за часів правління імператора Адріана (117-138 рр. н. е.) і до початку повстання Бар-Кохби в 132 р. н. е. - великого єврейського повстання проти Римської імперії. Співавтор дослідження Авнер Екер, епіграфіст або дослідник стародавніх написів з Єврейського університету в Єрусалимі, сказав:

"Це найбільш документована римська судова справа з Юдеї, крім суду над Ісусом".

Цікаво, що судова справа, згадана в тексті папірусу, була зосереджена на двох людях - Гадаліасі та Саулосі, - які підробляли документи, пов'язані з продажем і звільненням рабів, щоб обійти сплату римських податків.

"Підробка документів і податкове шахрайство тягнули за собою суворі покарання за римським правом, включно з каторжними роботами або навіть смертною карою", - заявила співавторка дослідження Анна Долганов, експертка з папірусу в Австрійській академії наук.

Згідно з дослідженням, документ також містив наспіх записану стенограму судового розгляду і нотатки одного прокурора іншому, в яких обговорювалася стратегія.

Однак значна частина папірусу відсутня, що заважає дослідникам повністю зрозуміти зміст тексту. Відсутні деталі включають місце проведення судового розгляду, місце проживання обвинувачених і те, чи були вони римськими громадянами.

Зазначається, що перекладений папірус справді дає докази для широко обговорюваного питання: чи володіли стародавні євреї рабами. У папірусі йдеться про те, що принаймні одна єврейська сім'я - сім'я Саулоса і його батька - володіла кількома рабами, але неясно, чи були ці раби самі євреями.

Документ не дає чіткого рішення по судовій справі, яка могла бути перервана повстанням Бар-Кохби. Повстання могло змусити власника сувою поспішно викинути його в печерах Юдейської пустелі, де він пролежав майже два тисячоліття разом з іншими сувоями Мертвого моря.

Новини археології

Скарб із 1368 монет, більшість із яких срібні, був виявлений у горщику металошукачем у Вустерширі, графстві в Англії. Він був заритий близько 55 р. н. е., коли Римська імперія під проводом імператора Нерона боролася за контроль над Англією.

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