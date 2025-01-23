Скарб оцінили в 123 100 доларів США.

Скарб із 1368 монет, більшість із яких срібні, був виявлений у горщику металошукачем у Вустерширі, графстві в Англії.

Як пише Live Science, його закопали близько 55 р. н. е., коли Римська імперія під проводом імператора Нерона (правив близько 54-68 рр. н. е.) боролася за контроль над Англією. Його попередник Клавдій (правив з 41 по 54 рр. н. е.) вторгся в Британію і захопив більшу частину Англії, але опір тривав і під час правління Нерона.

У 60 р. н. е. повстання, розпочате Боудіккою, королевою британського племені, відомого як іцени, майже призвело до вигнання римлян з острова, перш ніж імперія придушила повстання.

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Зазначається, що хоча військам Нерона вдалося придушити повстання іценів, його правління часто вважають бурхливим. Під час свого правління він убив і свою матір, і дружину. У 68 р. н. е. преторіанська гвардія, сили, відповідальні за захист імператора, усунула Нерона від влади, і незабаром після цього він покінчив життя самогубством.

Хоча монети були поховані під час правління Нерона, деякі з них були викарбувані раніше. Усі, крім однієї, монети в скарбі - це срібні денарії, стандартна римська монета, яку карбували між 157 р. до н.е. і 55 р. н.е., згідно із заявою Музеїв Вустершира. Єдина золота монета в скарбі була викарбувана між 20 і 45 р. н. е. для племені під назвою добунні, яке проживало у Вустерширі та прилеглих районах. У заяві зазначається:

"Монети, найімовірніше, потрапили в регіон за допомогою римської армії. Їхня величезна кількість означає, що скарб являв собою досить значну суму грошей на момент його поховання. Невідомо, чому скарб був захований, але одна з теорій полягає в тому, що скарб є заощадженнями багатого місцевого фермера, який заробив свої гроші, поставляючи римській армії зерно і худобу".

Згідно із заявою, у той час, коли скарб був похований, Вустершир перебував на кордоні Римської імперії. Це піднімає питання про те, чи могли битви або конфлікти в цьому районі спонукати його власника заховати його.

Скарб було знайдено наприкінці 2023 року і детальніше проаналізовано 2024 року, коли його оголосили "скарбом", урядове позначення, яке надають артефактам із дорогоцінного металу, яким щонайменше 300 років. Його оцінили в 123 100 доларів США. Музей намагається зібрати гроші на придбання скарбу.

"Кампанія зі збору коштів проходить дуже успішно, люди неймовірно щедрі, і очевидно, що люди справді хочуть, щоб скарб залишився у Вустерширі", - повідомила Хелен Лардж, представниця Музеїв Вустершира.

Новини археології

В Англії археологи виявили скарб із 321 срібної монети. Багатство було загорнуто в тканину і свинцевий мішечок. Монети, знайдені на будмайданчику атомної електростанції, перебувають в ідеальному стані.

Монети - деякі з яких були випущені сільськими монетними дворами і, отже, доволі рідкісні - датуються періодом між 1036 і 1044 роками.

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