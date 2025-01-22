Галактика, з якої виходять сигнали, розташована за два мільярди світлових років від Землі.

Вчені відстежили інтенсивний радіосигнал, що виходить із глибин космосу, до його джерела - і були вкрай здивовані тим, що вони виявили.

Як пише Independent, протягом багатьох років дослідники намагалися пояснити швидкі радіосплески (FRB) - дуже короткі і дуже потужні енергетичні викиди, що виходять із глибин космосу. Можливі пояснення включали різні версії - від чорних дір до інопланетних технологій. Дослідники постійно намагаються дізнатися більше про ці радіосигнали, простеживши їх до їхніх первісних галактик, в надії дізнатися їх джерело.

Згідно з дослідженнями в The Astrophysical Journal Letters, нещодавно вчені відстежили один із цих сплесків до його рідної галактики. Але ця галактика виявилася дуже старою і мертвою, а також мала дивну форму.

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FRB у новому дослідженні був вперше помічений у лютому 2024 року. Він продовжував пульсувати до липня 2024 року, що допомогло дослідникам знайти його положення на небі. Коли дослідники спрямували супутники до цього місця, то виявили, що сплеск виходив із галактики віком 11,3 мільярда років і всього за два мільярди світлових років від Землі.

Потім учені змоделювали, які умови можуть бути в цій галактиці. Вони показали, що галактика дуже яскрава і дуже масивна, з масою в 100 мільярдів разів більшою за масу Сонця, що робить її наймасивнішою галактикою з FRB на сьогоднішній день і однією з наймасивніших виявлених галактик будь-якого типу.

Раніше дослідники знаходили тільки FRB, що виходять із набагато молодших галактик. Таким чином, останнє відкриття порушує вже наявне розуміння про джерела цих сигналів.

Раніше астрономи виявили найбільшу пару струменів із чорних дір, які коли-небудь бачили. Їхня довжина становить 23 мільйони світлових років, що дорівнює довжині 140 галактик Чумацького Шляху.

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