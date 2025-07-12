Дослідження виявило свідчення двох окремих міграцій собак до Гренландії.

Багатовіковий аналіз ДНК підтвердив, що гренландський їздовий собака кімміт є найдавнішою з відомих одомашнених порід собак. Про це пише The Independent.

Важливо, що це відкриття проливає світло на їхній тісний зв'язок із корінним народом регіону - інуїтами.

Результати дослідження, опубліковані в журналі Science, також відкривають нові можливості для вивчення історії міграції інуїтів та їхньої адаптації до Арктики.

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Дослідники, зокрема з Університету Ілісіматусарфік в Нууку, вивчили геноми понад 90 собак по всій Гренландії за останні 800 років, зібравши дані як про стародавніх, так і про сучасних собак. Потім вони порівняли отримані геномні дані з даними понад 1900 опублікованих геномів собак.

Цікаво, що вчені виявили, що порода кімміт утворює окрему кладу з іншими стародавніми арктичними собаками, зокрема, з аляскинською собакою віком 3700 років. Їздові собаки відіграють важливу роль у житті Арктики вже понад 9500 років. Дослідники виявили, що в той час як багато арктичних порід собак було витіснено, змішано з іншими породами або вони стали домашніми, гренландський кімміт унікальним чином зберіг свою традиційну роль робочої їздової собаки.

Вчені дізналися, що сучасна генетична диференціація серед регіональних собак Гренландії відображає культурні та мовні відмінності корінних народів острова. Крім того, незважаючи на європейську колонізацію Гренландії, у сучасних кіммітів практично немає європейського походження.

Важливо, що це може бути пов'язано із загальною ізоляцією собак у Гренландії та більш сучасними заходами зі збереження популяції. Останні результати можуть стати ключовою інструкцією для збереження цієї давньої породи в умовах загроз, пов'язаних зі швидкими культурними та кліматичними змінами. Дослідники пишуть:

"Ці дані про кіммітів дають базові дані про рівні інбридингу та інтрогресії, які можуть послужити основою для обґрунтованого управління, спрямованого на збереження цих чудових собак. Подібні дослідження демонструють актуальність палеогеномного аналізу для сучасних дискусій і рішень, пов'язаних зі збереженням і збереженням культурно значущих видів".

Дослідники виявили, що генетична спадкоємність культової породи, незважаючи на тисячі років і великі географічні відстані, підтверджує теорію швидкої міграції інуїтів через північноамериканську Арктику. Дослідження виявило свідчення двох окремих міграцій собак до Гренландії, а також дані, що вказують на більш раннє, ніж очікувалося, прибуття людей у цей регіон.

Цікаво, що вчені сподіваються, що ці результати також можуть привести до нових способів вивчення впливу людини на еволюцію домашніх тварин.

"Результати цього дослідження закладають основу для майбутніх досліджень з використанням часових рядів геномів регіональних популяцій для вивчення локальної еволюції тварин під впливом людини та навколишнього середовища", - зазначили вони.

Новини про породи собак

Часто можна почути фразу, що собаки - це найкращі друзі людини. Фактично, це так і є, адже ці тварини стають чудовими супутниками на все життя. Двоє експертів з домашніх тварин назвали породи собак для людей, які почуваються самотніми та хочуть мати найкращого друга.

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