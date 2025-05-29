Було виявлено, що предкове населення народу Копана взаємодіяло з північними регіонами, включно з регіонами Мексики та Белізу.

Скелети, знайдені в руїнах стародавнього міста Копан у Гондурасі, дали ключі до розгадки краху цивілізації майя. Про це пише The Independent.

Зазначається, що Копан, який тепер є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, процвітав у класичний період майя між третім і десятим століттями нашої ери.

Попередні дослідження показали, що протягом чотирьох століть він був великим містом-перехрестям, що з'єднувало нижню частину Центральної Америки з Південною Америкою.

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"У 426 або 427 році нашої ери місто стало свідком заснування королівської династії, яка проіснувала близько 400 років", - йдеться в новому дослідженні, опублікованому в журналі Current Biology.

Цікаво, що розкопки на руїнах досі були зосереджені на королівській гробниці, де правителі, ймовірно, були поховані разом із жертовними тваринами. Але генетичне походження людей стародавнього Копана залишалося неясним.

Нове геномне дослідження показало, звідки, найімовірніше, прийшло це населення, і засвідчило, що місто "різко скоротилося" близько 1200 років тому.

Дослідники оцінили геноми семи людських останків, розкопаних на археологічному об'єкті Копан, зокрема людини, яка, можливо, була правителем стародавнього міста. Аналіз також включав дані ДНК зі стародавніх поселень майя в Північній, Центральній і Південній Америці, які вже були опубліковані в попередніх дослідженнях.

Важливо, що вперше було виявлено походження і динаміку населення стародавнього міста в класичний період, що проливає більше світла на крах цивілізації.

Було виявлено, що предкове населення народу Копана взаємодіяло з північними регіонами, включно з регіонами Мексики та Белізу. Те, що народ майя мав зв'язки з тими, хто жив у центральних високогір'ях Мексики, в минулому було лише теорією. Аналіз вказав на сильний геномний зв'язок людей з руїн Копана з сучасними майя, включаючи сучасне населення Анд, Бразилії та Аргентини.

Зазначається, що ще одним ключовим висновком дослідження є те, що чисельність населення цивілізації майя значно скоротилася в пізній класичний період. Цей результат відповідає періоду, коли інші класичні міста майя також були занедбані, кажуть дослідники. Учені пишуть:

"Приблизно в той самий час в Андах також спостерігається спад. Проте чисельність населення в Андах відновилася в пізніші періоди, можливо, пов'язана з підйомом і розширенням цивілізації інків".

При цьому зниження щільності населення призвело до остаточного краху класичної цивілізації майя, підсумували вони. Це було між IX і XI століттями, період, позначений частими сильними посухами, які сприяли громадянським конфліктам, соціальній нестабільності та остаточному краху.

"Оцінки ефективної чисельності населення вказують на її зниження наприкінці класичного періоду, коли класична цивілізація майя пережила масштабну дестабілізацію і крах", - йдеться в дослідженні.

Новини про дослідження майя

У Белізі виявили величезну кількість стародавніх споруд для лову риби, створених прямими предками майя. Ці споруди могли ловити достатньо риби, щоб прогодувати до 15 000 осіб на рік: вони складалися з мережі каналів і ставків, які направляли рибу в райони, де її можна було легко зловити.

Мисливці-збирачі побудували ці складні мережі близько 4 000 років тому, в архаїчний період, коли люди в регіоні ще не займалися сільським господарством у великих масштабах.

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