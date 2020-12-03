Данська компанія вирішила, що операційні ризики підривають привабливість українських послуг.

Україна опинилася серед 50 найбільш популярних країн для глобального ІТ-аутсорсингу в 2020 році. Однак, в цьому списку вона розмістилася на 28-му місці.

Про це пише Rzeczpospolita додаючи, що список склала компанія 7N, яка базується в Данії. Вона допомагає ІТ-компаніям знайти підрядників в інших країнах. В основному її діяльність зосереджена в країнах Скандинавії, хоча вона також присутня в США, Індії й Польщі. Складаючи свій рейтинг, компанія відзначила непоганий рівень талантів в Україні, її географічну близькість до Західної Європи, вигідну ціну проживання, транспортування і доступність робочої сили в містах. Однак, за оцінками 7N, українській привабливості шкодять політичні, соціальні й комерційні ризики.

Читайте такожIT-фахівці опублікували прогноз тенденцій розвитку загроз у 2021 роціНайбільш привабливою для ІТ-аутсорсингу в регіоні Центральної й Східної Європи виявилася Польща. Як зауважує Rzeczpospolita, розвинена інфраструктура, низька вартість проживання, а також близькість до Західної Європи стали головними польськими перевагами. В списку вона опинилася на 10-му місці. А загалом у світі для ІТ-аутсорсу 7N назвала найбільш привабливими Філіппіни, Індію й Ірландію.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте новини світу і переклади зарубіжної преси на каналі УНІАН ІноЗМІ

Переклад: Лесь Димань