Український супутник "Січ-2-30" відправлено до Сполучених Штатів Америки.
Про це повідомляє прес-служба Дніпровської митниці на своїй сторінці у Facebook.
"Завершено митні формальності та відправлено до США український супутник "Січ-2-30", без відхилень від графіку", - йдеться у повідомленні митниці.
За словами Голови Державного космічного агентства України, роботи з підготовки супутника до запуску вже проводитимуться у США.
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Запуск заплановано на 10 січня 2022 року з мису Канаверал (штат Флорида, США).