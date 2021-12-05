Запуск заплановано 10 січня 2022 року з мису Канаверал.

Український супутник "Січ-2-30" відправлено до Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє прес-служба Дніпровської митниці на своїй сторінці у Facebook.

"Завершено митні формальності та відправлено до США український супутник "Січ-2-30", без відхилень від графіку", - йдеться у повідомленні митниці.

За словами Голови Державного космічного агентства України, роботи з підготовки супутника до запуску вже проводитимуться у США.

Читайте такожTesla випустила дитячі квадроцикли CyberquadДовідка УНІАН. Супутник "Січ-2-30" виготовлений КБ "Південне" (м. Дніпро) для цивільних потреб Української держави.

Запуск заплановано на 10 січня 2022 року з мису Канаверал (штат Флорида, США).

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Автор: Світлана Закелова