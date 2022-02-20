На борту корабля було 3 729 кг корисного вантажу NASA.

У США вперше у 2022 році успішно запустили українсько-американську ракету-носій середнього класу "Антарес" з вантажем для Міжнародної космічної станції.

Запуск відбувся 19 лютого о 19:40 за київським часом (12:40 за північноамериканським східним часом) із Центру космічних польотів на острові Воллопс, штат Вірджинія, повідомляє прес-служба Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України на своїй сторінці у Facebook.

"Ракета вивела на орбіту автоматичний вантажний транспортний корабель Cygnus. Космічний корабель Cygnus доставить на борт Міжнародної космічної станції (МКС) приблизно 3,7 тонни вантажу для астронавтів, які перебувають на борту станції", - йдеться в повідомленні.

Основне завдання місії - доставлення корисного вантажу на МКС, а також вивезення з МКС та утилізація у щільних шарах атмосфери відпрацьованого вантажу. Як зазначили у прес-службі Державного космічного агентства, на борту Cygnus було 3 729 кг корисного вантажу NASA для МКС.

Привітав запуск і президент України Володимир Зеленський.

"Радію успішному запуску РН "Антарес" із космодрому Воллопс. Ракета вивела в космос корабель Cygnus, який поповнить запаси МКС і допоможе у відновленні її орбіти", - написав він на своїй сторінці у Twitter.

Загалом це сімнадцята місія (NG-17) за час існування проекту. Як розповіли у прес-службі ДП "ВО Південмаш", за традицією, кожну місію присвячено людині, яка зробила вагомий внесок у пілотовані космічні польоти. Цього разу космічний корабель Cygnus названо на честь Пірса Селлерса, колишнього астронавта NASA і відомого кліматолога. Селлерс брав участь у трьох місіях, провівши в космосі понад 35 діб. Він здійснив шість виходів загальною тривалістю понад 41 годину, під час яких розбудовував Міжнародну космічну станцію. У 2016 році Пірса Селлерса за видатні заслуги нагородили вищою медаллю NASA.

До того ж, крім доставлення вантажу, цього разу в місії є ще одна мета. Корпорація Northrop Grumman вперше виповнить роботи з відновлення орбіти МКС. Атмосфера Землі має вплив на станцію, внаслідок чого висота орбіти поволі зменшується і потребує корегування. Роботи виконають за рахунок рушійної установки вантажного корабля Cygnus, поки він буде пришвартований до МКС.

Ракета "Антарес": що відомо

"Антарес" - це одноразова ракета-носій, розроблена для запуску корисних вантажів масою до 8,0 т на низьку опорну орбіту. Названа на честь однієї з найяскравіших зірок земного неба.

Ракета-носій складається з двох ступенів, і українська сторона виконала весь комплекс робіт з проектування, відпрацювання та виготовлення матеріальної частини основної конструкції першого ступеня.

Основну конструкцію першого ступеня розробило ДП "КБ "Південне" та виготовило ДП "ВО Південмаш" (Дніпро) у кооперації з іншими українськими підприємствами на замовлення Northrop Grumman Corporation (США).

Загалом з 2013 року ракета-носій стартувала 16 разів, 15 з них - успішно.

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