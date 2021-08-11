З 2013 року ракета-носій "Антарес" здійснила вже 15 стартів, 14 з яких – успішні.

Українсько-американська ракета-носій середнього класу Antares ("Антарес") вивела на орбіту автоматичний вантажний транспортний корабель Cygnus, на борту якого 3724 кг корисного вантажу NASA для Міжнародної космічної станції (МКС).

Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.

"11 серпня о 01 годині 01 хвилині за київським часом, із Центру космічних польотів на острові Воллопс (штат Вірджинія, США) відбувся другий успішний пуск ракети-носія середнього класу "Антарес", перший ступінь якої виготовлений в Україні на замовлення корпорації Northrop Grumman", - йдеться в повідомленні.

У Мінстратегпромі нагадують, що розробником основної конструкції першого ступеня ракети-носія Antares виступило КБ "Південне", виготовило її ВО ПМЗ спільно з українськими підприємствами "Хартрон-АРКОС" (Харків), "Київприлад" (Київ), "Хартрон-ЮКОМ" (Запоріжжя), "ЧЕЗАРА", "РАПІД" (Чернігів) та іншими.

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Віце-прем’єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський зазначив, що з 2013 року ракета-носій "Антарес" здійснила вже 15 стартів, 14 з яких – успішні.

"Проект "Антарес" - це один з яскравих прикладів успішної співпраці українських і американських інженерів, яким вдалося у короткі строки створити надійну ракету-носій для доставлення корисного вантажу на МКС", – сказав міністр.

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Автор: Катерина Гірник