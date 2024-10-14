SpaceX винахідника Ілона Маска вперше успішно спіймала прискорювач ракети Starship, наблизивши надії людства на подорож на Марс.
Перший ступінь прискорювача повернувся на стартовий майданчик після п'ятого випробувального польоту ракети-носія, пише The Telegraph. "Надважкий прискорювач" містить паливо для підйому 3000-тонної ракети зі стартового майданчика. Після спорожнення і відділення від корпусу ракети Starship прискорювач сам полетів назад на стартовий майданчик, де його вихопив набір гігантських механічних пальців.
Двигуни всередині прискорювача забезпечували повільне і вертикальне наближення бака до пускового апарату, щоб ці пальці могли безпечно його захопити.
SpaceX заявила, що її інженери "витратили роки на підготовку і місяці на тестування спроби захоплення прискорювача, а техніки витратили десятки тисяч годин на створення інфраструктури, щоб максимально збільшити наші шанси на успіх".
Якби умови не були виконані, прискорювач був би перенаправлений на приводнення в Мексиканській затоці, як і в попередніх випробуваннях.
"Це день для підручників історії інженерії", - прокоментував представник SpaceX.
Багато хто вважає Starship найкращим варіантом для подорожі між Землею і Марсом, і можливість повторного використання компонентів, таких як прискорювачі, необхідна для цього.
"Якщо цивілізація буде досить стабільною протягом наступних приблизно 30 років, то на Марсі буде побудовано місто з населенням понад мільйон осіб", написав Маск в X після запуску.
Запуск Starship
Запуск відбувся вчора рано вранці в ясну погоду. Під час запуску основна частина Starship вирушила в космос і успішно приводнилася в Індійському океані через годину після запуску.
SpaceX здійснила своє перше успішне приводнення зі Starship під час свого крайнього польоту в червні.
NASA також із нетерпінням чекає на модифіковану версію Starship, яка буде виступати як посадковий апарат для пілотованих польотів на Місяць у рамках програми Artemis наприкінці цього десятиліття.