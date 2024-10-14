SpaceX уперше успішно спіймала прискорювач ракети Starship, наблизивши надії людства на подорож на Червону планету.

SpaceX винахідника Ілона Маска вперше успішно спіймала прискорювач ракети Starship, наблизивши надії людства на подорож на Марс.

Перший ступінь прискорювача повернувся на стартовий майданчик після п'ятого випробувального польоту ракети-носія, пише The Telegraph. "Надважкий прискорювач" містить паливо для підйому 3000-тонної ракети зі стартового майданчика. Після спорожнення і відділення від корпусу ракети Starship прискорювач сам полетів назад на стартовий майданчик, де його вихопив набір гігантських механічних пальців.

Двигуни всередині прискорювача забезпечували повільне і вертикальне наближення бака до пускового апарату, щоб ці пальці могли безпечно його захопити.

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SpaceX заявила, що її інженери "витратили роки на підготовку і місяці на тестування спроби захоплення прискорювача, а техніки витратили десятки тисяч годин на створення інфраструктури, щоб максимально збільшити наші шанси на успіх".

Якби умови не були виконані, прискорювач був би перенаправлений на приводнення в Мексиканській затоці, як і в попередніх випробуваннях.

"Це день для підручників історії інженерії", - прокоментував представник SpaceX.

Багато хто вважає Starship найкращим варіантом для подорожі між Землею і Марсом, і можливість повторного використання компонентів, таких як прискорювачі, необхідна для цього.

"Якщо цивілізація буде досить стабільною протягом наступних приблизно 30 років, то на Марсі буде побудовано місто з населенням понад мільйон осіб", написав Маск в X після запуску.

Запуск Starship

Запуск відбувся вчора рано вранці в ясну погоду. Під час запуску основна частина Starship вирушила в космос і успішно приводнилася в Індійському океані через годину після запуску.

SpaceX здійснила своє перше успішне приводнення зі Starship під час свого крайнього польоту в червні.

NASA також із нетерпінням чекає на модифіковану версію Starship, яка буде виступати як посадковий апарат для пілотованих польотів на Місяць у рамках програми Artemis наприкінці цього десятиліття.

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