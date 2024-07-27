SpaceX і NASA намітили запуск місії Crew-9 до Міжнародної космічної станції (МКС) на 18 серпня.
Федеральне управління цивільної авіації (FAA) схвалило відновлення запусків ракети SpaceX Falcon 9 після нещодавньої аварії. Керівництво FAA заявило, що ракети Falcon будуть допущені до польотів тільки після усунення проблеми.
"Інженери SpaceX провели всебічну і ретельну перевірку всіх транспортних засобів і наземних систем, щоб переконатися, що для повернення до польотів зроблено все можливе", - йдеться в заяві компанії Ілона Маска. У SpaceX підкреслили, що механізми на двигуні другого ступеня, через які сталася аварія, будуть видалені.
Crew-9 є дев'ятою ротаційною місією SpaceX на МКС. Командиром Crew-9 призначено астронавтку Зену Кардман. На борту корабля SpaceX Dragon також перебуватимуть пілот Нік Гейг і астронавтка Стефані Вілсон.
Для Ніка Гейга Crew-9 стане другою подібною місією, а Вілсон літала в космос чотири рази, провівши 42 дні на орбіті в рамках трьох місій шаттла Discovery.
Аварія з Falcon 9
11 липня ракета Falcon 9, на якій було закріплено 20 супутників Starlink, стартувала з космодрому в Каліфорнії, проте за кілька хвилин у двигуні верхнього ступеня стався збій, який був спричинений витоком рідкого кисню. Унаслідок аварії виведення супутників на орбіту так і не відбулося.
Для Falcon 9 - ракети, яку найчастіше використовують у світі, цей збій став першим із 2015 року, перервавши серію з понад 300 успішних пусків.