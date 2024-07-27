Влада США схвалила запуск ракети Falcon 9 після збою, який стався 11 липня.

SpaceX і NASA намітили запуск місії Crew-9 до Міжнародної космічної станції (МКС) на 18 серпня.

Федеральне управління цивільної авіації (FAA) схвалило відновлення запусків ракети SpaceX Falcon 9 після нещодавньої аварії. Керівництво FAA заявило, що ракети Falcon будуть допущені до польотів тільки після усунення проблеми.

"Інженери SpaceX провели всебічну і ретельну перевірку всіх транспортних засобів і наземних систем, щоб переконатися, що для повернення до польотів зроблено все можливе", - йдеться в заяві компанії Ілона Маска. У SpaceX підкреслили, що механізми на двигуні другого ступеня, через які сталася аварія, будуть видалені.

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Crew-9 є дев'ятою ротаційною місією SpaceX на МКС. Командиром Crew-9 призначено астронавтку Зену Кардман. На борту корабля SpaceX Dragon також перебуватимуть пілот Нік Гейг і астронавтка Стефані Вілсон.

Для Ніка Гейга Crew-9 стане другою подібною місією, а Вілсон літала в космос чотири рази, провівши 42 дні на орбіті в рамках трьох місій шаттла Discovery.

Аварія з Falcon 9

11 липня ракета Falcon 9, на якій було закріплено 20 супутників Starlink, стартувала з космодрому в Каліфорнії, проте за кілька хвилин у двигуні верхнього ступеня стався збій, який був спричинений витоком рідкого кисню. Унаслідок аварії виведення супутників на орбіту так і не відбулося.

Для Falcon 9 - ракети, яку найчастіше використовують у світі, цей збій став першим із 2015 року, перервавши серію з понад 300 успішних пусків.

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