За словами вчених, динозавр жив 100 мільйонів років тому і важив, як домашній кіт.

Палеонтологи оголосили про відкриття раніше невідомого маленького "броньованого" динозавра на півдні Аргентини.

Про це повідомляє The Guardian.

За словами вчених, істота жила 100 мільйонів років тому в Патагонії і , швидше за все, пересувалася на двох лапах. Вона була близько півтора метрів в довжину.

Як повідомляється, динозавр крейдяного періоду на ім'я Джакапіл канюкура був добре захищений рядами кісткових пластинчастих "обладунків" уздовж шиї, спини і аж до хвоста. Важив він лише 4-7 кг, як звичайна домашня кішка.

Нагадаємо, раніше на північному заході Болгарії вчені виявили пару скам'янілих зубів панди. Це дозволяє припустити, що ці милі ведмеді колись бродили по Європі, де поїдали набагато м'якші рослини, ніж їх сучасні родичі. Експерти кажуть, що цей вид був приблизно такого ж розміру або трохи менше, ніж сучасні панди. Судячи з матеріалу, в якому була знайдена скам'янілість, стародавня панда, ймовірно, жила в заболоченому лісі і харчувалася рослинністю.

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