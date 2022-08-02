На території Болгарії виявили скам'янілі зуби стародавньої панди.

Гігантськв панди не завжди жили тільки в Китаї і не завжди любили бамбук.

Про це свідчить дослідження, опубліковане в Journal of Vertebrate Paleontology

Як повідомляється, на північному заході Болгарії вчені виявили пару скам'янілих зубів панди. Це дозволяє припустити, що ці милі ведмеді колись бродили по Європі, де поїдали набагато м'якші рослини, ніж їх сучасні родичі.

За словами вчених, болгарські панди належать не до прямого предка сьогоднішніх гігантських панд, а до їх близького родича, який жив приблизно 6 мільйонів років тому на східній околиці Європи.

Експерти кажуть, що цей вид був приблизно такого ж розміру або трохи менше, ніж сучасні панди. Судячи з матеріалу, в якому була знайдена скам'янілість, стародавня панда, ймовірно, жила в заболоченому лісі і харчувалася рослинністю.

Нагадаємо, раніше археологи виявили таємну гробницю давньоєгипетського полководця, який керував армією іноземних найманців.

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