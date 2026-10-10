В Індії знайшли сліди затонулого міста, про яке століттями складали легенди

Знахідка розповідає про розвинену систему міжнародної торгівлі, що існувала тисячі років тому.

Археологи виявили під водою Бенгальської затоки залишки стародавнього індійського порту Пумпухар, який століттями згадувався в тамільських поемах. Знахідки можуть підтвердити, що легендарне місто було важливим торговельним центром, перш ніж його поглинуло море, пише National Geographic.

Експедиція працювала біля узбережжя штату Тамілнад, на глибині 10–12 метрів і за 1,8–2,2 кілометра від сучасної берегової лінії. Серед знахідок – чотири глиняні колодязі, сотні уламків кераміки, фрагмент глечика з регіону Західної Азії та залишки великої кам'яно-цегляної споруди. Дослідники припускають, що остання могла бути частиною стародавньої портової набережної.

Особливу увагу археологів привернув фрагмент перського торговельного судна. Разом з іншими артефактами він свідчить про далекі торговельні зв'язки Пумпухара. Наявність колодязів та архітектурних конструкцій також вказує на те, що нині затоплена територія колись була заселеною. За однією з гіпотез, частина міста опинилася під водою через підняття рівня моря та інтенсивні тектонічні процеси.

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Раніше відомості про Пумпухар походили переважно з тамільських поем, створених у період від VI століття до нашої ери до III століття нашої ери. У них місто постає як жвавий порт під владою династії Чола, куди прибували кораблі з різних куточків світу, а в портових кварталах жили іноземні купці.

Водночас дослідження ще далекі від завершення: археологи обстежили лише близько 10% території, де міг розташовуватися порт. Через початок сезону мусонів підводні роботи тимчасово призупинили. Науковці планують повернутися до Бенгальської затоки на початку 2027 року, щоб детальніше картографувати морське дно та шукати нові затоплені споруди.

Новини науки

Як писав УНІАН, вчені виявили на Тибетському нагір’ї лід, якому понад 128 тисяч років, що робить його одним із найдавніших поза полярними регіонами. Аналіз ізотопів та слідів геомагнітної події підтвердив його вік і достовірність кліматичних сигналів. Це відкриття дає змогу простежити зміни клімату протягом кількох льодовикових циклів у високогірних умовах.

Також ми розповідали, що в озері Меццано в Італії археологи знайшли бронзовий меч XIII століття до н.е., який добре зберігся під водою. Знахідка пов’язана з великим доісторичним поселенням і може свідчити про високий соціальний статус його власника.

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