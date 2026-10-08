Мінімум з березня 2022 року: Індія різко скоротила закупівлі російської нафти

Причиною став не тиск з боку США, а банальна вигода.

Індійські нафтопереробні підприємства значно скоротили закупівлі російської нафти з поставкою в листопаді на тлі відновлення поставок із Близького Сходу, повідомляє Bloomberg.

За даними компанії Kpler, частка Москви в імпорті сирої нафти до Індії у вересні знизилася приблизно до 35% із пікового показника у 56%, зафіксованого в липні. Протягом чотирьох тижнів, які завершилися 4 жовтня, обсяги поставок становили в середньому лише 310 000 барелів на добу – це найнижчий рівень із березня 2022 року.

Згідно з джерелами Bloomberg, причина такого скорочення - стрімке зростання цін на флагманську російську нафту сорту Urals, що завантажується в Балтійському морі, – основний сорт для індійських нафтопереробних підприємств. Економічні міркування переважають тиск Вашингтона на Нью-Делі з метою скорочення закупівель у Росії, яка є найбільшим постачальником нафти для Індії.

Відео дня

Російська нафта пропонується з премією понад 10 доларів за барель до міжнародного індексу Dated Brent. Ці барелі, які раніше продавалися зі значними знижками, тепер коштують майже стільки ж, скільки нафта з Близького Сходу, що змушує індійських нафтопереробників повертатися до постачальників з Перської затоки.

Хто у світі купує російську нафту

Китай та Індія залишаються найбільшими покупцями російської сирої нафти, причому кінцевий пункт призначення багатьох вантажів визначається вже під час їхнього транспортування морем. Дві країни стали ключовими ринками збуту для російської нафти після того, як західні санкції перенаправили експорт із Європи у відповідь на вторгнення Москви в Україну у 2022 році.

Нафтопереробні підприємства Індії, що є третім за величиною імпортером нафти у світі, вже скорочували закупівлі російської нафти після того, як масштабний закон США про санкції створив загрозу запровадження штрафних мит.

За словами джерел, влада Індії не вимагала від нафтопереробних компаній додатково скорочувати імпорт із Росії у відповідь на ризики, пов’язані з американськими митами. Тим часом обсяги постачань із Близького Сходу зросли, оскільки дедалі більше танкерів проходять через Ормузьку протоку, попри підвищені ризики, пов’язані з почастішанням нападів Ірану на судна. Обсяги відновилися приблизно до 80% від рівня до початку війни США проти Ісламської Республіки.

Переорієнтація Індії на нафту з Близького Сходу, ймовірно, посилить конкуренцію за ці ресурси, оскільки азійські нафтопереробні підприємства забезпечують постачання на останні місяці року.

Паливний ринок РФ – останні новини

8 жовтня з’явилася інформація, що США і РФ обговорюють продаж російського газу у Європу через "Північний потік". Високопосадовці держав провели переговори щодо залучення до газопроводів американського інвестора.

Напередодні Південна Корея заперечила інформацію про постачання нафтопродуктів до Росії через свої порти. Водночас Сеул розпочав перевірку обставин поставок, щоб з'ясувати, чи були порушені правила експортного контролю. У разі підтвердження порушень Південна Корея обіцяє вжити необхідних заходів.

Вас також можуть зацікавити новини: