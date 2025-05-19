Мінерва була популярна в той час у регіоні як римська богиня мудрості, війни та військової стратегії.

Дивний артефакт, знайдений тринадцятирічним підлітком під час походу в Хайфу на півночі Ізраїлю, виявився рідкісною давньоримською каблучкою із зображенням богині Мінерви.

Як пише The Independent, бронзова каблучка датується II або III століттям н. е., коли ізраїльський регіон був частиною провінції Сирія Палестина під владою Римської імперії.

"Під час прогулянки я помітив невеликий зелений предмет і підняв його. На ньому була корозія, тому спочатку я подумав, що це гайка. Я думав переплавити його, але, на щастя, зрозумів, що це каблучка", - сказав Яір Вітсон.

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Цікаво, що він знайшов на каблучці невелику фігурку, можливо, воїна.

"Вдома я дізнався, що на ньому була фігурка. На перший погляд я подумав, що це воїн", - сказав 13-річний підліток.

Потім Вітсон і його сім'я зв'язалися з Ізраїльським управлінням старожитностей (IAA), яке провело додатковий аналіз каблучки за допомогою експертів. На каблучці була зображена оголена фігура в шоломі, що тримає спис і щит. Нір Дістельфельд з IAA сказав:

"В одній руці вона тримає щит, а в іншій - спис. Ідентифікація Яіром фігури як воїна дуже близька до реальності. Найімовірніше, ця фігура - богиня Мінерва з римської міфології, яка також відома як Афіна в грецькій міфології".

Дослідники стверджують, що Мінерва була популярна в той час у регіоні як римська богиня мудрості, війни та військової стратегії. Порівняно з такими богами, як Марс, який уособлював перемогу у війнах за допомогою насильства, Мінерва була зосереджена на стратегічній війні.

Зазначається, що хоча досі невідомо, кому належала стародавня каблучка, археологи підозрюють, що вона могла належати комусь, хто жив у місці археологічних розкопок Хірбет-Шалала або поблизу від нього. Місце розташоване на пагорбі в центрі гори Кармель і є домівкою для особняка римської епохи біля стародавньої каменоломні. Науковці підозрюють, що каблучка, ймовірно, належала комусь, хто жив в особняку.

"Інша можливість полягає в тому, що вона належала робітнику в каменоломні або, можливо, використовувалася як похоронне приношення в довколишніх гробницях. Можливостей багато... Чудовий вчинок Яіра, який негайно повідомив про знахідку і передав перстень до Державного казначейства, демонструє відповідальність і повагу до нашого минулого", - сказав директор IAA Елі Ескозідо.

Новини археології

Археологи в Ізраїлі розкопали три християнські поховання віком 1500 років, в яких знаходяться дуже рідкісні фігурки з чорного дерева і кістки, що зображують людей з Африки.

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