Археологи розкопують Тель-Малхату з 1970-х років і знайшли артефакти, які свідчать про те, що це місце було заселене, і одне з них - з часів Середньої бронзи.

Археологи в Ізраїлі розкопали три християнські поховання віком 1500 років, в яких знаходяться дуже рідкісні фігурки з чорного дерева і кістки, що зображують людей з Африки.

Як пише Live Science, фігурки, які, ймовірно, носили як підвіски, можуть зображати предків цих людей, пишуть учені в новому дослідженні, опублікованому в останньому випуску журналу "Atiqot" за 2025 рік. Дослідники думають, що, можливо, поховані люди або їхні предки були африканцями, які прийняли християнство, а потім переїхали в Негев.

"Статуетки показують, що на півдні країни близько 1500 років тому жила християнська громада, можливо, деякі з її членів були вихідцями з Африки", - йдеться в заяві Управління старожитностей Ізраїлю.

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Цікаво, що три поховання, в яких містилися останки двох жінок і однієї дитини, були знайдені на кладовищі недалеко від археологічної пам'ятки Тель-Малхата на північному сході Негева. Кладовище датується римсько-візантійським періодом і має безліч цист або кам'яних могил.

Археологи розкопують Тель-Малхату з 1970-х років і знайшли артефакти, які свідчать про те, що це місце було заселене, і одне з них - з часів Середньої бронзи (2000-1500 рр. до н. е.). У різних роботах зазначається, що це місце знаходилося на "важливому торговельному перехресті, яким проходили предмети розкоші з Аравії та інших місць", пише група в дослідженні.

Ймовірно, торгівля принесла людям чорне дерево. Чорне дерево - це чорне дерево, яке в даному випадку походить від цейлонського чорного дерева (Diospyros ebenum), дерева, яке повільно росте, з південної Індії та Шрі-Ланки.

Зазначається, що візантійська імперія почала торгувати з Індією і Шрі-Ланкою в четвертому столітті н.е., що забезпечувало імперію рослинами, спеціями, бавовною, шовком і чорним деревом, зазначили дослідники. Поховання датуються шостим-сьомим століттями н. е., через кілька століть після початку цієї торгівлі.

Важливо, що з п'яти проаналізованих фігурок три зроблені з кістки і дві з чорного дерева. Хоча фігурки з кістки були "поширені з неолітичного періоду і використовувалися в домашніх ритуалах, а також при похованнях", група написала в дослідженні, що "фігурки з чорного дерева дуже рідкісні". У заяві дослідників йдеться:

"Не дивлячись на те, що померлі були поховані в християнському стилі, можливо, що фігурки представляють предків, і, таким чином, вони відображають традиції, які передаються з покоління в покоління - навіть після прийняття християнської релігії".

В одній гробниці-цисті було поховано жінку, яка померла у віці від 18 до 21 року, і в неї було кілька похоронних речей: скляні судини, бронзовий браслет і кістяна фігурка, яка зображає жінку, повідомили дослідники.

В іншій гробниці-цисті було поховано жінку, яка, можливо, була трохи старшою - вона померла у віці від 20 до 30 років. Вона була похована з двома алебастровими глечиками і кількома похоронними речами, включно з однією кістяною фігуркою, яка показує "верхню частину жіночого тіла", і однією фігуркою з чорного дерева, яка "зображає дуже докладне обличчя жінки з типовими африканськими рисами".

В останній гробниці-цисті були останки дитини у віці від 6 до 8 років, яка була похована з бронзовими прикрасами і двома фігурками - одна з кістки і одна з чорного дерева.

"Підвіска з чорного дерева показує дуже докладне обличчя і тулуб чоловічої фігури з типовими африканськими рисами. У фігурки довге волосся, і, можливо, вона являє собою предка покійного", - написали дослідники.

Цікаво, що підвіски з чорного дерева в могилах жінки і дитини схожі за розміром і стилем, що натякає на те, що вони були родичами і, можливо, були матір'ю і дитиною. Учені додали:

"Ймовірно, жінка і дитина, які були поховані поруч і в чиїх могилах було виявлено дві фігурки, належали до однієї сім'ї - і, можливо, вони були навіть матір'ю і сином".

Новини археології

Два туристи в Чехії виявили схованку із золотом і скарбами вартістю понад 340 000 доларів, яку, можливо, сховали люди, що рятувалися від переслідувань під час Другої світової війни.

Скарб, що включає золоті монети, браслети і табакерки, важить приблизно 6,8 кг і був знайдений усередині двох контейнерів у кам'яному кургані в лісі на пагорбі Звічіна, розташованому біля підніжжя гір Крконоше неподалік від польського кордону.

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