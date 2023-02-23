В Ізраїлі виявили сліди трепанації, яку провели 3500 років тому / фото Вікіпедія

В Ізраїлі вчені виявили сліди найдавнішої на Близькому Сході операції на черепі. Її провели 3500 років тому. На жаль, операція виявилася неуспішною, пацієнт помер, повідомляє Science Alert.

Як повідомляється, у 2016 році археологи розкопали пару гробниць в житловій частині палацу в знаменитому біблійному місті Армагеддон на вершині Мегіддо. Під час розкопок виявили останки двох людей, похованих разом майже 3500 років тому.

З того часу вченим вдалося встановити, що останки належать братам, один з яких помер в ранньому віці, а другому на момент смерті було до 30 років.

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Хоча на тілі кожного з братів є ознаки хвороби, на черепі старшого ясно видно сліди процедури, відомої як трепанація.

Поки неясно, з якою метою провели цю процедуру: це був просто ритуал або усвідомлений намір зменшити наростаючий тиск на мозок.

У випадку з братами, якою б не була мета операції, в кінцевому підсумку вона виявилася невдалою. Дослідження показало, що чоловік, якому на момент смерті було десь 20 або 30 років, помер незабаром після того, як його череп був розкритий.

На виявлених в Ізраїлі останках людей виявили сліди трепанації / фото Kalisher et al., PLoS One, 202

Довідка УНІАН. Трепанація - хірургічна операція на черепі. Під час неї хірург просвердлює кістку. Як правило, операція застосовується для забезпечення доступу до внутрішньочерепних утворень, а також, в деяких випадках, для зменшення внутрішньочерепного тиску пацієнта.

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