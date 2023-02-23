Операцію проводили 3,5 тисячі років тому і вона виявилася невдалою.

В Ізраїлі вчені виявили сліди найдавнішої на Близькому Сході операції на черепі. Її провели 3500 років тому. На жаль, операція виявилася неуспішною, пацієнт помер, повідомляє Science Alert.

Як повідомляється, у 2016 році археологи розкопали пару гробниць в житловій частині палацу в знаменитому біблійному місті Армагеддон на вершині Мегіддо. Під час розкопок виявили останки двох людей, похованих разом майже 3500 років тому.

З того часу вченим вдалося встановити, що останки належать братам, один з яких помер в ранньому віці, а другому на момент смерті було до 30 років.

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Хоча на тілі кожного з братів є ознаки хвороби, на черепі старшого ясно видно сліди процедури, відомої як трепанація.

Поки неясно, з якою метою провели цю процедуру: це був просто ритуал або усвідомлений намір зменшити наростаючий тиск на мозок.

У випадку з братами, якою б не була мета операції, в кінцевому підсумку вона виявилася невдалою. Дослідження показало, що чоловік, якому на момент смерті було десь 20 або 30 років, помер незабаром після того, як його череп був розкритий.

Довідка УНІАН. Трепанація - хірургічна операція на черепі. Під час неї хірург просвердлює кістку. Як правило, операція застосовується для забезпечення доступу до внутрішньочерепних утворень, а також, в деяких випадках, для зменшення внутрішньочерепного тиску пацієнта.

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