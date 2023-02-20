Компанія вважає, що технологія практично готова до масового застосування.

Нью-йоркський стартап Synchron, який спеціалізується на нейронних інтерфейсах, відзвітував про успішне випробування свого імпланта на людях.

Компанія вважає, що технологія практично готова до масового застосування. Вона може допомогти людям з паралічем або дегенеративними захворюваннями набирати текст і керувати курсором зусиллям думки, повідомляє портал CNBC.

Відомо, що імплант Synchron Switch підводиться до кори головного мозку неінвазивним ендоваскулярним методом (через кровоносну систему). Після цього контакти підключають до спеціальної "приставки", яка і перетворює думки в цифровий сигнал.

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На сьогодні вже встановлено сім таких імплантів, 4 з них в Австралії й 3 в США (щоб довести безпеку імплантату Switch, компанія повинна провести не менше 6 операцій в США)

У грудні 2022 року Synchron провела раунд фінансування, що дозволило залучити $75 мільйонів інвестицій для подальшої роботи – Білл Гейтс і Джефф Безос входять до списку інвесторів.

Нагадаємо, що Neuralink Ілона Маска працює над створенням набагато меншого за розміром і більш потужного імплантату, який, окрім іншого, дозволить контролювати гормони, боротися з депресіями, і навіть зможе змусити мозок працювати ефективніше. Втім, мільярдер ще в 2019 році розраховував, що тестування на людях стартує в 2020 році, але його компанія тільки минулого літа отримала дозвіл випробовувати пристрій на добровольцях.

Раніше передбачалося, що в найближчі десять років у світі з'являться перші версії розумних цифрових двійників людей з різних країн світу.

Як говориться в матеріалі "Бі-бі-сі", цифровий двійник – це точна копія людини у фізичному світі, у якої є мета допомагати своїй реальній версії та забезпечувати зворотний зв'язок з реальною версією.

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