Розробкою займалася китайська корпорація CRRC - один з найбільших у світі виробників залізничної техніки.

В КитаЇ завершилося заводське виробництво надсучасного потяга на магнітній подушці. Він здатний розвивати швидкість в 600 км / год, що робить його найшвидшим у світі засобом наземного пересування.

Як повідомляє "Сіньхуа", поїзд вперше показали громадськості в місті Циндао на сході країни. Проект зі створення потяга стартував у 2016 році. Прототип був створений в Циндао, а випробування почалися в Шанхаї в червні минулого року.

Розробкою займалася китайська корпорація CRRC - один з найбільших у світі виробників залізничної техніки.

Потяги на магнітній подушці (маглев-потяги) використовують для пересування магнітну левітацію, що позбавляє їх швидкісних обмежень традиційних поїздів.

В Китаї перша маглев-лінія була запущена ще в 2003 році, в Шанхаї.

Раніше повідомлялося, що американська компанія, що займається транспортними технологіями, Virgin Hyperloop, може почати комерційні перевезення пасажирів у 2027 році.

При цьому, швидкість капсули на магнітній подушці буде збільшуватися в безповітряних вакуумних тунелях до 1 200 км/ч.капсули, розраховані на 28 пасажирів, можуть використовуватися для переїздів на великі відстані і для перевезення вантажів.

Перша трубопровідна траса буде розгорнута в Індії, потім - в Саудівській Аравії. Яка буде протяжність трас, поки не відомо.

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Автор: Дмитро Захаров