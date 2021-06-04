На початку червня здійснено масову розсилку електронних листів із підміною адреси відправника.

Кіберфахівці СБУ виявили факти цілеспрямованого розповсюдження спецслужбами РФ шкідливого програмного забезпечення з метою вразити комп’ютерні мережі органів державної влади, місцевого самоврядування та об’єктів критичної інфраструктури.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

"Фахівці СБУ встановили, що на початку червня цього року було здійснено масову розсилку електронних листів із підміною адреси відправника. Повідомлення, зокрема, нібито від Управління патрульної поліції Києва містили шкідливі вкладення і були надіслані на адреси низки державних установ", - йдеться в повідомленні.

Шкідливе програмне забезпечення ініціює встановлення клієнтської частини програми на уражений комп'ютер. Це дає можливість іноземній спецслужбі віддалено здійснювати повний контроль над ПК.

Фахівцям також вдалося встановити контрольно-командні сервери, які в тому числі знаходяться на території РФ.

Читайте такожMicrosoft звинуватила російських хакерів у потужній кібератаці на держагентства США

Кіберфахівці СБУ рекомендують провести термінову перевірку інформаційно-телекомунікаційних систем, зокрема використовуючи індикатори, що опубліковані в платформі "MISP-UA" для виявлення їх можливої компрометації та вжиття оперативних запобіжних заходів.

Нагадаємо, напередодні патрульна поліція України попередила про небезпечну спам-розсилку, яка надходить на електронну пошту нібито від імені начальника Департаменту патрульної поліції.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Тамара Отовська