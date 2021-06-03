Патрульна поліція України попередила про небезпечну спам-розсилку, яка надходить на електронну пошту нібито від імені начальника Департаменту патрульної поліції.
Як повідомили в прес-службі патрульної поліції України, сьогодні стало відомо про різке зростання кількості звернень щодо отримання електронних листів від нібито державних установ.
"Наприклад, сьогодні зранку нібито з електронної пошти управління патрульної поліції у м. Києві [email protected] різним державним органам та приватним компаніям надходили листи від імені начальника Департаменту патрульної поліції з контекстом: на вас заведена кримінальна справа, терміново надайте інформацію, інакше вам буде виписано штраф", - розповіли в поліції.
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Там наголошують, жодних подібних листів Департамент патрульної поліції та управління патрульної поліції у містах не надсилали, і це є атакою кіберзловмисників.
У поліції додають, що електронні листи зі схожим змістом (про несплачені податки, кримінальні справи тощо) можуть також надходити й нібито від інших держустанов.
"Така розсилка небезпечна, тому що листи містять додатки, відкриваючи які, відбувається завантаження вірусного файлу, який заражає комп'ютер", - йдеться в повідомленні.
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