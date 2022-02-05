У Тель-Авівському університеті фахівці вважають, що на зміну датчикам і електродам поступово прийдуть відеокамери.

Група науковців Тель-Авівського університету розробила новий метод визначення брехні.

Яель Ханейн і її колега професор Діно Леві, які очолюють цю групу, розповіли, що зуміли виявити дві основні групи брехунів: тих, хто мимоволі рухає бровами в момент, коли говорить неправду, і тих, хто нездатний контролювати ледь вловимі рухи куточків власного рота, повідомляє Бі-бі-сі.

Створені ізраїльськими вченими комп'ютерні програми та алгоритми визначають брехню в 73% випадків. Експерти допрацьовують систему, маючи намір домогтися підвищення надійності.

"Коли людина щось приховує, вона насамперед намагається контролювати міміку", - зазначила професор Ханейн.

"Але нашу технологію дуже, дуже важко обдурити", - додав професор Леві.

Що таке поліграф і коли він з'явився

На початку XX століття були винайдені перші поліграфи. Найвідоміший з них - так званий аналоговий поліграф, який запам'ятався своїми трьома-чотирма самописцями, креслячими піки і провали на повзучій паперовій стрічці. До пальців, рук і тіла людини кріпляться датчики, і апарат заміряє частоту дихання, пульс, кров'яний тиск і пітливість випробуваного під час його відповідей на питання.

При цьому завжди існували сумніви в надійності таких машин. Само собою, виникало питання - а чи можна обдурити поліграф? Саме тому вчені і компанії в усьому світі працюють над розробкою систем, більш відповідних сучасному рівню розвитку технологій.

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У Тель-Авівському університеті фахівці вважають, що на зміну датчикам і електродам поступово прийдуть відеокамери, і комп'ютерні програми будуть розпізнавати підозрілу міміку на відстані і навіть взагалі без безпосереднього контакту з людиною, через Інтернет.

Тим часом, в університеті ім. Еразма Роттердамського (Нідерланди) Себастьян Шпеєр і його колеги використовують магнітно-резонансний томограф. Вони визначають брехню по тому, як змінюється при відповідях на питання колір сканів головного мозку.

"Важливо, що ми змогли визначити сфери мозку, які виглядають яскравіше, коли людина бреше", - розповів доктор Шпеєр.

Інша технологія, створена фірмою Converus зі штату Юта, називається EyeDetect. В її основі лежить контроль за мимовільними рухами очей.

Як і у випадку з класичним поліграфом, випробуваного просять відповідати тільки "так" або "ні". Результат буває готовий через п'ять хвилин і виявляється вірним в 86-88% випадків.

Творці цієї технології відзначили, що їх метод застосовують близько 600 клієнтів в 50 країнах, у тому числі 65 американських і майже 100 іноземних правоохоронних відомств.

Глава фірми Тодд Мікельсен розповів, що урядові агентства і приватні компанії користуються EyeDetect в різних цілях: "з її допомогою можна виявити, чи здійснювала людина в минулому злочини, чи вживала наркотики, чи пов'язана з терористами, чи не повідомила про себе неправдиві відомості при прийомі на роботу, чи приховує дисциплінарні проступки".

Поліцейські детективи застосовують цю технологію при допитах підозрюваних.

Колишній співробітник ЦРУ, а нині аналітик у сфері безпеки Крістофер Берджесс зазначив, що поліграф не 100-відсотково надійний і не може вважатися "царем доказів".

"Це лише один з інструментів, використовуваних на стадії допитів, щоб виявити явних брехунів, негідників, шахраїв і вигадників", - сказав він.

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