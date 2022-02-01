Такі коди довговічні та не створюють візуального шуму.

У Массачусетському технологічному інституті придумали невидимі QR-коди, які можна наносити на предмети.

Їх друкують на 3D-принтері за допомогою пластику, який прозорий для інфрачервоного випромінювання, але непрозорий для видимого світла. Повідомлення з'явилося у блозі MIT.

Зазначається, що такі мітки більш довговічні, ніж їх паперові аналоги, і створюють менше інформаційного шуму, оскільки невидимі для людського ока. Зчитування мітки відбувається зі смартфона, але тільки з ІЧ-камерою.

Я легко можу уявити майбутнє, в якому ви наводите камеру на будь-який предмет, щоб отримати всю необхідну інформацію про нього. Вам навіть не доведеться шукати штрих-код – автор ідеї.

Задля демонстрації нестандартного застосування творці нанесли QR-код на імпровізоване кермо. Повертаючи його навпроти ІЧ-камери, користувач може керувати машиною у відеогрі. Дивіться самі:

На думку винахідників, їх розробка цілком може набути популярності. Невидимі QR-коди можна буде використовувати в найрізноманітніших сферах – від супермаркетів до систем розумного будинку.Читайте такожНовий смартфон Lenovo отримає унікальну особливість, якій немає аналогів

Раніше в NASA придумали біопринтер, що робить бинти з клітин шкіри астронавтів. Пристрій нагадує пістолет та працює за допомогою біочорнил – надрукована "тканина" застигає дуже швидко, так що нею відразу можна покрити як порізи, так і опіки.

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