Експеримент, проведений у Швейцарії, довів таку можливість.

Нове дослідження показало, що направлення лазерного променя в небо може запобігти ударам блискавки.

Як повідомляє Science Alert, експеримент по відводу блискавок провели в Швейцарії на вершині гори, де стоїть величезна металева телекомунікаційна вежа.

На даний момент наш найкращий захист від ударів блискавки - це стрижень Франкліна, не що інше, як металевий шпиль, винайдений ще в 18 столітті. Фізики ж з Парижа вирішили перевірити новий спосіб захисту критичної інфраструктури від блискавок.

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"Хоча ця область досліджень була дуже активною протягом понад 20 років, це перший польовий результат, який експериментально демонструє блискавку, керовану лазерами", - пишуть дослідники.

Короткі інтенсивні лазерні імпульси направляли в хмари під час грози і успішно відхилили чотири розряду блискавки. Ще 12 ударів блискавки потрапили у вежу в ті періоди, коли лазер не працював.

Як це працює?

Як пояснили дослідники, лазер, спрямований вгору, змінює світлозаломлюючі властивості повітря, змушуючи лазерний імпульс стискатися і посилюватися, поки він не почне іонізувати молекули повітря.

Молекули повітря швидко нагріваються на шляху лазера, поглинаючи його енергію, а потім викидаються з надзвуковою швидкістю. Це залишає після себе "довгоживучі" канали менш щільного повітря, які забезпечують шлях для електричних розрядів.

"Ця робота прокладає шлях до нових застосувань ультракоротких лазерів і являє собою важливий крок вперед у розробці лазерної блискавкозахисту для аеропортів і великих об'єктів інфраструктури", - кажуть вчені.

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