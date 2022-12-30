Вчені продовжують аналізувати зразки гірських порід, які доставив на Землю Китайський космічний апарат. Останні результати вказують на нові види гірських порід.
Як повідомляє Sience Alert, серед 1,7 кг реголіту віком 2 мільярди років - пухкого пилу та щебеню на поверхні Місяця - було виявлено сім різних типів гірських порід. Одна з порід - це абсолютно новий тип місячного базальту, створений у той час, коли Місяць ще був вулканічно активним.
Цей реголіт є наймолодшим, доставленим з Місяця. Близько 3000 частинок розміром менше 2 міліметрів були просіяні дослідниками в пошуках доказів утворення кратерів і вулканічної активності в минулому. Як і на Землі, ці типи магматичних порід можуть розповісти геологічну історію.
За словами дослідників, три зразки відрізняються від інших. У них високий вміст титану з більшими кристалами, укладеними в склоподібну породу. Вони мають мінералогічний склад, якого раніше не зустрічали на Місяці.
"Ці фрагменти походять з частин поверхні Місяця, про які ми ще не знаємо з геологічної точки зору. Можливо, були навіть виверження вулканів, про які ми ще не знаємо", - припускають вчені.
Дослідження Місяця
Раніше NASA показало фотографії Місяця, зроблені з максимально близької відстані.
Знімки були зроблені з космічного корабля "Оріон", коли він максимально наблизився до Місяця. На нових знімках супутник Землі зображений з відстані лише 128 кілометрів.
Раніше NASA показало, як виглядає "захід" Землі з боку Місяця.