Вчені припускають, що раніше на Місяці могли бути виверження вулканів.

Вчені продовжують аналізувати зразки гірських порід, які доставив на Землю Китайський космічний апарат. Останні результати вказують на нові види гірських порід.

Як повідомляє Sience Alert, серед 1,7 кг реголіту віком 2 мільярди років - пухкого пилу та щебеню на поверхні Місяця - було виявлено сім різних типів гірських порід. Одна з порід - це абсолютно новий тип місячного базальту, створений у той час, коли Місяць ще був вулканічно активним.

Цей реголіт є наймолодшим, доставленим з Місяця. Близько 3000 частинок розміром менше 2 міліметрів були просіяні дослідниками в пошуках доказів утворення кратерів і вулканічної активності в минулому. Як і на Землі, ці типи магматичних порід можуть розповісти геологічну історію.

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За словами дослідників, три зразки відрізняються від інших. У них високий вміст титану з більшими кристалами, укладеними в склоподібну породу. Вони мають мінералогічний склад, якого раніше не зустрічали на Місяці.

"Ці фрагменти походять з частин поверхні Місяця, про які ми ще не знаємо з геологічної точки зору. Можливо, були навіть виверження вулканів, про які ми ще не знаємо", - припускають вчені.

Дослідження Місяця

Раніше NASA показало фотографії Місяця, зроблені з максимально близької відстані.

Знімки були зроблені з космічного корабля "Оріон", коли він максимально наблизився до Місяця. На нових знімках супутник Землі зображений з відстані лише 128 кілометрів.

Раніше NASA показало, як виглядає "захід" Землі з боку Місяця.

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