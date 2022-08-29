Опубліковано новий знімок галактики-примари M74.

Вчені об'єднали дані телескопів, що працюють в електромагнітному спектрі, щоб по-справжньому зрозуміти астрономічні об'єкти.

Так, нові зображення галактики-примари M74 демонструють можливості космічних обсерваторій, що працюють разом на декількох довжинах хвиль.

Зліва - зображення галактики, отримане космічним телескопом Хаббл. На ньому можна розглянути більш старі червоні зірки і більш молоді - видимі в синьому кольорі.

Відео дня:

Праворуч - зображення, отримане космічним телескопом імені Джеймса Вебба, яке разюче відрізняється від знімка Хаббла. На ньому видно маси газу і пилу в рукавах галактики та щільне скупчення зірок в її ядрі.

Комбіноване зображення в центрі об'єднує ці два зображення, створюючи справді унікальний погляд на цю спіральну галактику.

Таким чином, дані Хаббла і Вебба доповнюють один одного, забезпечуючи всебічне уявлення про вражаючу галактику M74.

Нагадаємо, раніше телескоп "Джеймс Вебб" надіслав на Землю фото рідкісної галактики. На новому знімку зображена галактика під назвою Колесо воза. Галактика Колесо воза розташована приблизно в 500 мільйонах світлових років від нас в сузір'ї Скульптора і являє собою рідкісне видовище. Її зовнішній вигляд, дуже схожий на вигляд колеса воза, є результатом інтенсивної події-зіткнення між великою спіральною галактикою і меншою галактикою.

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