Галактика-привид M74 / Фото ESA / Webb, NASA & CSA, J. Lee and the PHANGS-Jwst Team; ESA/ Hubble & NASA, R. Chandar

Вчені об'єднали дані телескопів, що працюють в електромагнітному спектрі, щоб по-справжньому зрозуміти астрономічні об'єкти.

Так, нові зображення галактики-примари M74 демонструють можливості космічних обсерваторій, що працюють разом на декількох довжинах хвиль.

Зліва - зображення галактики, отримане космічним телескопом Хаббл. На ньому можна розглянути більш старі червоні зірки і більш молоді - видимі в синьому кольорі.

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Праворуч - зображення, отримане космічним телескопом імені Джеймса Вебба, яке разюче відрізняється від знімка Хаббла. На ньому видно маси газу і пилу в рукавах галактики та щільне скупчення зірок в її ядрі.

Комбіноване зображення в центрі об'єднує ці два зображення, створюючи справді унікальний погляд на цю спіральну галактику.

Таким чином, дані Хаббла і Вебба доповнюють один одного, забезпечуючи всебічне уявлення про вражаючу галактику M74.

Знімок галактики за допомогою двох телескопів / фото ESA/Webb, NASA & CSA, J. Lee and the PHANGS-Jwst Team; ESA/ Hubble & NASA, R. Chandar

Нагадаємо, раніше телескоп "Джеймс Вебб" надіслав на Землю фото рідкісної галактики. На новому знімку зображена галактика під назвою Колесо воза. Галактика Колесо воза розташована приблизно в 500 мільйонах світлових років від нас в сузір'ї Скульптора і являє собою рідкісне видовище. Її зовнішній вигляд, дуже схожий на вигляд колеса воза, є результатом інтенсивної події-зіткнення між великою спіральною галактикою і меншою галактикою. 

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