Вчені NASA опублікували новий знімок найпотужнішого телескопа "Джеймс Вебб".

Новітній космічний телескоп "Джеймс Вебб" надіслав на Землю черговий знімок. На фото зображена галактика під назвою Колесо Воза.

Знімок опублкований на офіційній сторінці NASA.

Потужний інфрачервоний зір "Вебба" створив це детальне зображення Колеса Воза і двох менших галактик-компаньйонів на тлі багатьох інших галактик. За словами вчених, цей знімок дає новий погляд на те, як галактика Колесо Воза змінилася за мільярди років.

Як повідомляється, галактика Колесо Воза розташована приблизно за 500 мільйонів світлових років від нас в сузір'ї Скульптора і являє собою рідкісне видовище. Її зовнішній вигляд, дуже схожий на вигляд колеса воза, є результатом інтенсивної події - зіткнення між великою спіральною галактикою і меншою галактикою.

Галактика Колесо Воза має два кільця - яскраве внутрішнє і зовнішнє барвисте. Через ці відмінні риси астрономи називають її "кільцевою". Галактики такого типу менш поширені, ніж спіральні, такі як наш Чумацький Шлях.

Телескоп "Джеймс Вебб": що про нього відомо

25 грудня 2021 року НАСА запустило телескоп "Вебба" вартістю 10 мільярдів доларів США. Телескоп відправили в подорож на 1,5 мільйона кілометрів. Телескоп складається з 18 шестикутних дзеркальних сегментів, об'єднаних в одне велике дзеркало шириною 6,4 метра.

Телескоп був розроблений для спостереження за тьмяним світлом самих ранніх зірок у Всесвіті, вік яких становить близько 13,8 мільярдів років.

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