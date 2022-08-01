Українські полярники зі станції "Вернадський" опублікували знімки зоряного неба. Це буває вкрай рідко, адже небо над Антарктикою найчастіше затягнуто хмарами.

Українські полярники на станції "Академік Вернадський" мали можливість спостерігати неймовірне зоряне небо.

Про це у Facebook повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

За словами фахівців, побачити чисте зоряне небо над станцією можна не так уже й часто: зазвичай тут все затягнуто хмарами, та ще й опади йдуть.

"Це така унікальна краса, що ми вирішили неодмінно поділитися нею з вами", - потішили науковці й опублікували кілька неймовірних знімків.

Як раніше повідомляв УНІАН, у лютому на українській станції "Академік Вернадський" встановлено новий температурний рекорд. Температура піднялася до + 12,7°. Вчені пов'язують таке різке потепління з явищем "атмосферної річки", посиленим ефектом "гірського фена".

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