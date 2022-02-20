Наразі вона займає близько семи місяців.

У Канаді запропонували відправляти астронавтів на Марс лазерною катапультою. Місцеві вчені вважають, що за допомогою революційної ідеї зможуть скоротити час у дорозі до 45 днів.

Це суттєво перевершує показники, на які здатні наявні технології – так, наприклад, ровер NASA Perseverance діставався Червоної планети трохи більше 7-ми місяців.

Як повідомляє ScenceAlert, ідея полягає в тому, щоб спорудити на Землі лазерно-теплову рухову установку з групи інфрачервоних лазерів діаметром десять метрів та потужністю в 100 мегаватів. Стільки споживають приблизно 80 тисяч американських домогосподарств.

У корабля, що обертається на орбіті, буде відбивач, який направить промені з поверхні планети у нагрівальну камеру з водневою плазмою. При збільшенні температури вона викидатиметься через сопло, тим самим створивши потужну тягу. За задумом, коли випромінювання припиниться, корабель розженеться до 17 кілометрів на секунду.

Втім, тут криється і головна проблема – вчені поки що слабо уявляють, як гальмувати в пункті призначення. Можливо, для цього буде потрібно аналогічне лазерне встановлення на Червоній планеті, щоб створювати зворотну тягу. Але у цьому разі треба дочекатися, поки люди освоять Марс.

Польоти за допомогою лазерної катапульти можуть початися не раніше 2040 року, а поки першим колоністам доведеться добиратися до Марса на звичайних ракетах. SpaceX Маска підрахувала, що на традиційному паливі політ у них займе близько пів року.

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