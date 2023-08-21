Згідно з дослідженням, всього 22 людини може бути достатньо для побудови та підтримки космічної колонії на Марсі.

Згідно з новим дослідженням, всього близько двох десятків астронавтів достатньо, щоб побудувати і утримувати колонію на Марсі, тоді як попередні оцінки були на рівні 100 осіб.

Як повідомляє independent.co.uk, вчені проаналізували попередні дослідження, згідно з якими для самопідтримуваної марсіанської колонії може знадобитися від 100 до 500 астронавтів.

Зазначається, що попередні дослідження показали, що будівництво будь-якого людського поселення на Марсі буде неймовірно складним інженерним завданням. На думку вчених, негостинна природа планети також вимагає, щоб будь-яке середовище існування, побудоване там, було в основному самодостатнім.

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"Крім видобутку кількох основних корисних копалин і води, майбутні поселенці Марса будуть залежати від поповнення запасів з Землі, а також від поповнення предметів першої необхідності на місці з використанням передових технологій, таких як розщеплення марсіанської води на кисень для дихання і водень для палива", - наголошується в статті.

У той же час в новому дослідженні вчені прагнули краще зрозуміти поведінкові та психологічні взаємодії майбутніх марсіанських колоністів і запропонувати мінімальний початковий розмір популяції, необхідний для створення стабільної колонії.

"Результати показують, що всього 22 людини може бути достатньо, щоб побудувати і підтримувати космічну колонію на Марсі", - йдеться в статті.

Для аналізу вчені проаналізували попередні дані про високоефективні команди, що працюють в ізольованих та стресових середовищах, таких як підводні човни, арктичні дослідження та Міжнародна космічна станція для моделювання різних видів взаємодії.

Вони змоделювали виживання людського середовища проживання на Марсі в різних умовах роботи, в тому числі, в разі аварії або затримки з поповненням запасів на Землі.

У дослідженні також зазначається, що моделювання враховувало змінні середовища, з якими зіткнуться поселенці. Оскільки модельовані марсіанські колоністи сплять, рухаються, взаємодіють один з одним і виробляють або споживають ресурси, вони також можуть втрачати здоров'я, вмирати і виключатися з симуляції без достатньої кількості ресурсів.

"П'ять запусків моделі протягом 28 років з початковим розміром популяції в моделюванні від 10 до 170 показали, що початкова популяція 22 була мінімальною, необхідною для підтримки життєздатного розміру колонії в довгостроковій перспективі", - йдеться в статті.

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Раніше вчені встановили, що тривалість дня на Марсі скорочується на три чверті мілісекунди щороку, оскільки обертання планети прискорюється. Такі висновки були зроблені з даних, наданих посадковим модулем NASA InSight. Водночас дослідники не знайшли причину для цього явища.

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