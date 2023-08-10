Дані місії NASA InSight дозволили дізнатися найточніше вимірювання швидкості обертання Червоної планети з коли-небудь наявних.

Тривалість дня на Марсі скорочується на три чверті мілісекунди щороку, оскільки обертання планети прискорюється.

Такі висновки були зроблені з даних, наданих посадковим модулем NASA InSight, передає Space.com. Вченим відомо, що день на Марсі зазвичай триває 24 години і 37 хвилин. Але тепер вимірювання тривалості дня з точністю до частки мілісекунди показало, що швидкість обертання планети збільшується на крихітну величину. Вчені-планетологи поки не мають цьому пояснень, але, ймовірно, це пов'язано з перерозподілом маси планети, який може впливати на її обертання. Екперти припускають, що цей перерозподіл може бути викликаний накопиченням льоду на полярних шапках Марса.

Щоб отримати ці неймовірно точні вимірювання швидкості обертання Марса, вчені використовували радіохвилі. Зокрема, потужний радіосигнал був відправлений у бік Марса системою, що складається з трьох радіоантен по всьому світу, потім радіосигнал був прийнятий приладом InSight і відбитий назад на Землю. В експерименті використовувалися дані InSight за перші 900 днів перебування на Марсі, і був зроблений висновок, що обертання Червоної планети прискорюється на 0,76 мілісекунди на рік — це найточніше вимірювання періоду обертання Марса з коли-небудь зроблених.

Відео дня

"Це історичний експеримент. Ми витратили багато часу і енергії на підготовку до експерименту і тепер захоплені цими відкриттями", - прокоментував Себастьян Ле Местр, планетолог Королівської обсерваторії Бельгії.

Вивчення Марса

Те, що відбувається на цій планеті, вже давн турбує уми вчених. Вони постійно вивчають Марс. В даний час кілька місій, що працюють там, мають намір визначити, чи можливе життя на Марсі і чи є там його ознаки.

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