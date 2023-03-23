Група вчених вважає, що причиною смерті легендарного композитора була сукупність факторів.

Вчені Кембриджського університету розшифрували ДНК видатного німецького композитора Людвіга ван Бетховена, але не змогли визначити причину його ранньої смерті.

Дослідники на чолі з Трістаном Беггом проаналізували пасма волосся композитора, які зберігалися в приватних колекціях (всього пасом було 8, але автентичними виявилися тільки 5), і на основі генної секвенції встановили, на які хвороби страждав Бетховен, передає Бі-бі-сі.

Про причину смерті композитора почали сперечатися майже відразу, проте за 200 років дійти однозначного висновку так і не вдалося. Не змогли це зробити і вчені з Кембриджа.

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Однак їм вдалося з'ясувати, що у Бетховена була генетична схильність до захворювань печінки, а в кінці життя він заразився гепатитом В.

Як розповів Трістан Бегг, вивчивши записи композитора за останні 10 років його життя, вчені дійшли висновку, що Бетховен регулярно пив, але скільки, науковцям оцінити було складно.

"Більшість його сучасників говорили, що за стандартами Відня початку XIX століття він пив помірно, проте швидше за все, мова йшла про дози алкоголю, які сьогодні вважаються шкідливими", - сказав він.

"Якщо споживання алкоголю було великим протягом тривалого часу, то з огляду на генетичну схильність це могло стати причиною цирозу", - сказав дослідник.

А ось на причини його прогресуючої глухоти, генетичний аналіз зразків волосся композитора світло не пролив.

Вчені зазначили, що причиною смерті могли стати кілька причин, і більш точно це зможуть встановити подальші дослідження.

Хто такий Людвіг ван Бетховен

Бетховен народився в Бонні у 1770 році. Коли йому було 30 років, він почав втрачати слух, а в 48 років майже повністю оглух. Він продовжував писати музику, але не міг грати на фортепіано. Легендарний композитор помер у Відні в 1827 році. Йому було всього 56 років.

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