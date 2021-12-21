Мільйон клітин людського мозку подужав 2D-гру.

Дослідники з біотехнологічного стартапу Cortical Labs успішно навчили клітини людського мозку у чашці Петрі грати у 2D-симулятор настільного тенісу "Pong".

Про це повідомляє видання New Scientist.

Читайте такожУкраїнська школярка стала найкращим мозкознавцем світуКоманді вдалося створити в чашці Петрі міні-мозок, що складається з 800 тисяч - 1 мільйона живих клітин людського мозку.

Головний науковий співробітник Cortical Labs та керівник проекту Бретт Каган сказав: "Ми вважаємо, що справедливо називати їх мізками кіборгів".

Крім цього, міні-мозок навчили грати у комп’ютерну гру "Pong" - 2D-симулятор настільного тенісу. Щоправда, у спрощену її версією.

Клітини мозку грали в одиночну гру. Міні-мозок отримував сигнал про те, де знаходиться м’яч, а нейрони із клітин мозку відправляли назад сигнали, щоб перемістити ракетку.

Ось як це відбувалося:

Автори переконують, що це - перший випадок, коли міні-мозок був створений для виконання цілеспрямованих завдань.

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